Динамо обіграло Колос у матчі УПЛ у свій 99-й день народження

У середу, 13 травня, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся матч 28 туру УПЛ між Динамо Київ і Колосом. Столичний клуб у цей день святкував свій 99-й день народження, і зумів подарувати своїм фанатам перемогу.

Вже у перші 15 хвилин матчу Динамо забило двічі. Спершу рахунок відкрив Тарас Михавко, а потім ударом з пенальті Андрій Ярмоленко зробив ще один крок до звання найкращого бомбардира в історії УПЛ.

По перерві Колосу вдалося повернути інтригу в матч – на 58 хвилині голом відзначився Антон Салабай. Проте здійснити камбек гостям не вдалося – матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 13 травня

Динамо – Колос – 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Михавко, 2:0 – 13 Ярмоленко, 2:1 – 58 Салабай

Динамо: Нещерет, Карваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко (77 Дубінчак), Михайленко, Буяльський (64 Піхальонок), Яцик (62 Бражко), Ярмоленко (64 Огундана), Волошин, Герреро (77 Шапаренко)

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік, Теллес, Демченко (79 Ррапай), Гагнідзе, Кане (46 гусол), Салабай, Тахірі

Попередження: 13 Бурда, 45+1 Буяльський, 55 Захарченко, 79 Демченко

Зазначимо, що матч Динамо – Колос розпочався із запізненням через повітряну тривогу в Україні. З цієї ж причини поєдинок Кудрівка – Рух було перенесено на 14 травня.