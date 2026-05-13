Ярмоленко забив 122-й гол та впритул наблизився до Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Колоса в межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.
Тепер у його активі 122 забитих м'ячі за всю історію виступів в чемпіонаті України.
Найближчим орієнтиром для Ярмоленка залишається Сергій Ребров, який випереджає свого земляка лише на 1 гол.
Як відомо, очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).
Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити цей рекорд. Зазначимо, що до завершення поточного сезону залишилося 2 тури.
Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:
- Максим Шацьких — 124 голи
- Сергій Ребров — 123 голи
- Андрій Ярмоленко — 122 голи
- Євген Селезньов — 117 голів
- Андрій Воробей — 105 голів
- Жуніор Мораес — 103 голи
Нагадаємо, Динамо перемогло Колос з рахунком 2:1.