Ярмоленко забив 122-й гол та впритул наблизився до Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ

Олексій Мурзак — 13 травня 2026, 19:56
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Колоса в межах 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Тепер у його активі 122 забитих м'ячі за всю історію виступів в чемпіонаті України.

Найближчим орієнтиром для Ярмоленка залишається Сергій Ребров, який випереджає свого земляка лише на 1 гол.

Як відомо, очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити цей рекорд. Зазначимо, що до завершення поточного сезону залишилося 2 тури. 

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

  1. Максим Шацьких — 124 голи
  2. Сергій Ребров — 123 голи
  3. Андрій Ярмоленко — 122 голи
  4. Євген Селезньов — 117 голів
  5. Андрій Воробей — 105 голів
  6. Жуніор Мораес — 103 голи

Нагадаємо, Динамо перемогло Колос з рахунком 2:1

