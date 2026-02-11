Українська правда
Кудрівка орендувала вінгера Шахтаря

Олексій Мурзак — 11 лютого 2026, 17:40
Кудрівка орендувала вінгера Шахтаря
Антон Глущенко
ФК Шахтар

Кудрівка оголосила про оренду вінгера Шахтаря Антона Глущенка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди з 21-річним футболістом не уточнюються.

У поточному сезоні на його рахунку 15 матчів в УПЛ (3 голи). Також провів 13 поєдинків у Юнацькій Лізі чемпіонів, в яких забив 4 мʼячі. Крім цього, має єврокубковий досвід на дорослому рівні – 2 гри у Лізі конференцій.

Напередодні Кудрівка оголосила про припинення співпраці з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким. Також команду покинув хавбек Дмитро Коркішко, водночас підсилив склад дебютанта УПЛ 27-річний конголезький легіонер Кайя Макоссо.

Шахтар Донецьк

