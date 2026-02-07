Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати підписали найкращого бомбардира Руха в поточному сезоні

Олексій Мурзак — 7 лютого 2026, 21:13
Карпати підписали найкращого бомбардира Руха в поточному сезоні
Бабукарр Фалл
ФК Карпати

Карпати оголосили про підписання нападника Руха Бабукарра Фалла.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Про термін контракту та суму переходу не розголошується.

У складі Руха гамбієць провів 27 поєдинків в межах Української Прем'єр-Ліги, забив 10 м'ячів і віддав 2 асисти. Крім того, в активі нападника чотири матчі в Кубку України та 2 голи.

У поточному сезоні УПЛ форвард відзначився 7-ма голами та разом із 5-ма іншими футболістами очолює гонку найкращих бомбардирів першості.

Раніше повідомлялося, що Карпати планують змінити капітана команди через поведінку Дениса Мірошніченка.

Рух Футбольні трансфери Карпати Львів

Карпати Львів

ЛНЗ двічі за день переграв Колос, Шахтар забив 7 голів Динамо Тбілісі: результати спарингів клубів УПЛ
Карпати змінять капітана команди через скандал на зборах
Бразильський легіонер Карпат зізнався, що йому найбільше подобається в Україні
Лідер Карпат може продовжити кар'єру в іншому клубі УПЛ
Іспанський опорник Альварес покинув Карпати

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік