Карпати підписали найкращого бомбардира Руха в поточному сезоні

Карпати оголосили про підписання нападника Руха Бабукарра Фалла.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Про термін контракту та суму переходу не розголошується.

У складі Руха гамбієць провів 27 поєдинків в межах Української Прем'єр-Ліги, забив 10 м'ячів і віддав 2 асисти. Крім того, в активі нападника чотири матчі в Кубку України та 2 голи.

У поточному сезоні УПЛ форвард відзначився 7-ма голами та разом із 5-ма іншими футболістами очолює гонку найкращих бомбардирів першості.

Раніше повідомлялося, що Карпати планують змінити капітана команди через поведінку Дениса Мірошніченка.