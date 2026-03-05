Карпати позбулись норовистого легіонера, який вигравав Кубок Лібертадорес

Лівий вінгер львівських Карпат Фабіано продовжить свої виступи у рідній Бразилії.

На порталі Transfermarkt вже оголошено про перехід атакувального півзахисника у Палмейрас U-20. Зазначається, що Фабіано виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця січня 2027 року. Також у домовленості є опція викупу.

O Palmeiras acertou a contratação do atacante Fabiano, de 19 anos, para o time Sub-20.



Formado nas categorias de base do Botafogo, estava no Karpaty Lviv, da Ucrânia.



O atleta chega por empréstimo, com opção de compra, até o fim de janeiro de 2027. pic.twitter.com/afFyWKrcVk — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) March 4, 2026

Також 19-річний футболіст повідомив про перехід на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Фабіано переїхав у Львів у березні 2025-го, коли покинув Ботафого. З цим бразильським клубом вигравав Кубок Лібертадорес. Переважно виступав за юнаків U-19. Натомість у футболці першої команди "левів" взяв участь у 12 матчах, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами.

Бразилець не зміг закріпитись у складі "левів". Окрім цього він ще декілька разів видаляв усі фото з матчів Карпат у своєму Instagram, які згодом повертав.

Легіонер пройшов із "зелено-білими" зимові тренувальні збори, але не потрапив у заявку на перші два поєдинки Карпат у другій частині сезону УПЛ-2025/26.

Відзначимо, що його угода з львівським клубом спливає 30 серпня 2027 року. Його вартість оцінюється у 200 тисяч євро.

Карпати невдало розпочали новий 2026 рік. Команда Франа Фернандеса була розгромлена донецьким Шахтарем 0:3 та вдома мінімально програла ковалівському Колосу.

Наступний поєдинок "леви" проведуть у неділю, 8 березня, коли приймуть Кудрівку. Це принципове протистояння, адже обидва клуби йдуть поруч – 12-та (Карпати) та 13-та (Кудрівка) позиції. В обох команд по 9 набраних балів. Початок зустрічі – о 15:30.