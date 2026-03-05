Карпати позбулись норовистого легіонера, який вигравав Кубок Лібертадорес
Лівий вінгер львівських Карпат Фабіано продовжить свої виступи у рідній Бразилії.
На порталі Transfermarkt вже оголошено про перехід атакувального півзахисника у Палмейрас U-20. Зазначається, що Фабіано виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця січня 2027 року. Також у домовленості є опція викупу.
Також 19-річний футболіст повідомив про перехід на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що Фабіано переїхав у Львів у березні 2025-го, коли покинув Ботафого. З цим бразильським клубом вигравав Кубок Лібертадорес. Переважно виступав за юнаків U-19. Натомість у футболці першої команди "левів" взяв участь у 12 матчах, у яких відзначився дебютним голом та двома асистами.
Бразилець не зміг закріпитись у складі "левів". Окрім цього він ще декілька разів видаляв усі фото з матчів Карпат у своєму Instagram, які згодом повертав.
Легіонер пройшов із "зелено-білими" зимові тренувальні збори, але не потрапив у заявку на перші два поєдинки Карпат у другій частині сезону УПЛ-2025/26.
Відзначимо, що його угода з львівським клубом спливає 30 серпня 2027 року. Його вартість оцінюється у 200 тисяч євро.
Карпати невдало розпочали новий 2026 рік. Команда Франа Фернандеса була розгромлена донецьким Шахтарем 0:3 та вдома мінімально програла ковалівському Колосу.
Наступний поєдинок "леви" проведуть у неділю, 8 березня, коли приймуть Кудрівку. Це принципове протистояння, адже обидва клуби йдуть поруч – 12-та (Карпати) та 13-та (Кудрівка) позиції. В обох команд по 9 набраних балів. Початок зустрічі – о 15:30.