Колос віддав в оренду легіонера, який мав стати лідером команди

Півзахисник Колоса Альбін Краснічі другу частину сезону проведе у складі Приштини.

Про це повідомила пресслужба клубу з Косова.

Орендна угода розрахована до 30 червня 2026 року. Фінансові умови переходу не повідомляються.

У найтитулованішому клубі Косова сподіваються, що Альбін своїм поверненням додасть команді креативу та результативності в атаці.

Зазначимо, що Альбін Краснічі раніше вже виступав за Приштину, у складі якої забив 10 голів у 60 матчах. На рахунку півзахисника також 10 результативних передач.

Влітку 2025 року Краснічі на правах вільного агента приєднався до Колоса. У ковалівському клубі розраховували, що Альбін зможе стати одним з лідерів команди. Однак у першій частині сезону хавбек лише 7 разів з'являвся на полі, сумарно зігравши 182 хвилини. Результативними діями він не відзначився.

Під час виступів у Ковалівці трансферна вартість Краснічі знизилася з 600 до 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Колос продав до Полісся Іліра Краснічі. Команду також покинули вінгери Олег Ільїн, Максим Третьяков та форвард Матіас Оєвусі.

Натомість Колос підписав нападника Ардіта Тахірі, експівзахисника Ворскли Артема Челядіна та повернув з оренди Олега Криворучка.