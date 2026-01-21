Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Від нього відмовилась Олександрія: Колос підписав нападника із Косово Тахірі

Софія Кулай — 21 січня 2026, 11:21
Від нього відмовилась Олександрія: Колос підписав нападника із Косово Тахірі
Ардіт Тахірі
ФК Колос

Косовський нападник Ардіт Тахірі став гравцем ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ковалівці не повідомляють деталей контракту. Натомість на порталі Transfermarkt йдеться, що угода косовара із Колосом розрахована до кінця 2028 року. Його трансферна вартість оцінюється у 250 тисяч євро.

"Вітаємо Ардіта у Колосі! Разом до нових висот!" – йдеться у публікації ковалівців.

За спиною 23-річного форварда 94 матчі за Дріту. Також у минулому футболіст грав за Ллапі, Беса Пея, Динамо Сіті та ГІК. За фінський клуб пограв в оренді протягом чотирьох місяців 2025 року.

Тахірі викликався за молодіжну збірну Косово U-21 (18 ігор та 3 голи).

Цікаво, що ще восени 2025-го Олександрія відмовилась від варіанту з підписанням Тахірі.

Нагадаємо, що Колос вже поповнився 18-річним голкіпером Артемом Недозимованим.

Команда Руслана Костишина закінчила першу частину сезону-2025/26 на шостому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 25 балів у 16-ти турах.

Читайте також :
Новостворений американський клуб підписав українського півзахисника
Колос Футбольні трансфери

Футбольні трансфери

39-річний Джеко може перейти у клуб другої Бундесліги
Олександрія підпише ексгравця збірної України
Вольфсбург оголосив про трансфер 20-річного японського нападника
Астон Вілла працює над трансфером Абрагама
Ліон підписав півзахисника молодіжної збірної Данії Нарті

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік