Від нього відмовилась Олександрія: Колос підписав нападника із Косово Тахірі

Косовський нападник Ардіт Тахірі став гравцем ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ковалівці не повідомляють деталей контракту. Натомість на порталі Transfermarkt йдеться, що угода косовара із Колосом розрахована до кінця 2028 року. Його трансферна вартість оцінюється у 250 тисяч євро.

"Вітаємо Ардіта у Колосі! Разом до нових висот!" – йдеться у публікації ковалівців.

За спиною 23-річного форварда 94 матчі за Дріту. Також у минулому футболіст грав за Ллапі, Беса Пея, Динамо Сіті та ГІК. За фінський клуб пограв в оренді протягом чотирьох місяців 2025 року.

Тахірі викликався за молодіжну збірну Косово U-21 (18 ігор та 3 голи).

Цікаво, що ще восени 2025-го Олександрія відмовилась від варіанту з підписанням Тахірі.

Нагадаємо, що Колос вже поповнився 18-річним голкіпером Артемом Недозимованим.

Команда Руслана Костишина закінчила першу частину сезону-2025/26 на шостому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 25 балів у 16-ти турах.