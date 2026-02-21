Новачок УПЛ віддав свого форварда в оренду клубу Першої ліги
Антон Демченко
ФК Кудрівка
Кудрівка оголосила про оренду форварда Антона Демченка у Поділля.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Угода між клубами розрахована до завершення цього сезону.
У поточному сезоні Демченко провів 4 матчі за Кудрівку. Раніше він мав досвід виступів у складі Миная.
Поділля займає передостанню 15 позицію в турнірній таблиці Першої ліги. У другій частині сезону команда Олександра Воловика стартує матчем з Інгульцем, базова дата гри – 21 березня.
Раніше стало відомо, що Кудрівка досягнула домовленості з донецьким Шахтарем щодо трансферу центрального захисника Мар'яна Фарини.