Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Новачок УПЛ віддав свого форварда в оренду клубу Першої ліги

Олексій Мурзак — 21 лютого 2026, 20:29
Новачок УПЛ віддав свого форварда в оренду клубу Першої ліги
Антон Демченко
ФК Кудрівка

Кудрівка оголосила про оренду форварда Антона Демченка у Поділля.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода між клубами розрахована до завершення цього сезону.

У поточному сезоні Демченко провів 4 матчі за Кудрівку. Раніше він мав досвід виступів у складі Миная.

Поділля займає передостанню 15 позицію в турнірній таблиці Першої ліги. У другій частині сезону команда Олександра Воловика стартує матчем з Інгульцем, базова дата гри – 21 березня.

Раніше стало відомо, що Кудрівка досягнула домовленості з донецьким Шахтарем щодо трансферу центрального захисника Мар'яна Фарини.

Кудрівка

Кудрівка

Захисник Шахтаря перейшов до новачка УПЛ
Кудрівка підписала 22-річного нападника
Кудрівка орендувала вінгера Шахтаря
Кудрівка оголосила про розірвання контракту з колишнім півзахисником Шахтаря
Зоря обіграла Гагру, перемоги Динамо над Кудрівкою та Іберією: результати спарингів клубів УПЛ

Останні новини