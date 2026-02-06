Українська правда
Лідер УПЛ підписав форварда з чемпіонату Португалії

Денис Іваненко — 6 лютого 2026, 14:50
Лідер УПЛ підписав форварда з чемпіонату Португалії
Абдул Авуду
Скриншот з відео

Чинний лідер Української Прем'єр-ліги продовжує підсилювати свій склад у зимове трансферне вікно. ЛНЗ підписав нового форварда Абдула Авуду.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Це футболіст з Гани 2001 року народження. Попереднім його клубом була португальська Візела.

Орендна угода розрахована на 11 місяців – до 31 грудня. Також у ній передбачена опція викупу. 

Абдул Авуду – новачок ЛНЗ

Нагадаємо, що перший офіційний матч після зимової паузи ЛНЗ проведе 21 лютого. Суперником черкаського колективу буде Епіцентр.

Наразі підопічні Віталія Пономарьова мають у своєму активі 35 залікових балів після 16 зіграних турів. Вони випереджають Шахтар, у якого така ж кількість очок, через перемогу в очній зустрічі.

