Рух орендує 22-річного вінгера Динамо

Вінгер київського Динамо Самба Діалло перейде у львівський Рух.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Трансфер відбудеться на правах оренди, яка буде розрахована до завершення сезону-2025/26.

Контракт 22-річного сенегальця розрахований до 31 грудня 2026 року, а його вартість на Transfermarkt оцінюється в 300 тисяч євро.

Зауважимо, що у 2021 році кияни підписали Самбу Діалло, однак після виступів за молодіжні команди зачепитися в основі сенегалець не зумів. З 2024 року на правах оренди виступав за Хапоель Єрусалим й за цей період зіграв 19 матчів у складі єрусалимського колективу, в яких зміг забити три м'ячі.

Напередодні півзахисник Динамо Валентин Рубчинський став гравцем львівських Карпат.

У 19 турі Рух поступився Металісту 1925. Наразі команда розташувалась на 13 місці в УПЛ, набравши 19 очок. У наступному поєдинку підопічні Івана Федика зустрінуться з Епіцентром.