Кудрівка заявила на сезон двох легіонерів з Еквадору та Нігерії

Кудрівка зареєструвала для участі в Українській Прем'єр-лізі 20-річного еквадорського захисника Коллахуазо Вака Джаїр Антоніо та 19-річного нігерійського півзахисника Адеоє Адеїнка Віктора.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Центральний оборонець Джаїр Коллахуазо перейшов до команди в статусі вільного агента (за даними Transfermarkt), а його попереднім клубом був дубль Нью-Йорк Ред Буллз. Раніше футболіст викликався до складу молодіжної збірної Еквадору U-20, за яку провів два матчі та забив один гол.

Опорний півзахисник Віктор Адеоє теж перейшов, як вільний агент, а до цього виступав за нігерійський Квара Юнайтед, де взяв участь у 21 поєдинку та віддав одну результативну передачу у поточному сезоні.

Окрім легіонерів, до заявки клубу також був включений 18-річний український хавбек Андрій Васін.

Як відомо, 23 лютого Кудрівка повністю погасила усі заборгованості перед УАФ, що дозволило клубу офіційно позбутися трансферного бану.

Нагадаємо, напередодні захисник Кудрівки Владислав Шаповал, який за свою кар'єру виступав за Дніпро-1, Полісся та низку інших команд, перейшов у Чернігів на правах оренди до завершення поточного сезону.