Епіцентр попрощався з вихованцем Карпат, який грав за юнацьку збірну України

Сергій Шаховець — 2 лютого 2026, 14:39
Гліб Савчук
ФК Епіцентр

Дебютант УПЛ Епіцентр завершив співпрацю з 22-річним захисником Глібом Савчуком.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Кам'янець-Подільського.

Вихованець Карпат виступав за Епіцентр з липня 2024 року. За цей час Савчук зіграв 24 поєдинки, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Під час футбольної кар'єри оборонець виступав за львівські Карпати, Рух та хмельницьке Поділля. Футболіст викликався у табір юнацької збірної України, за яку зіграв 6 матчів.

Після 18 зіграних турів у чемпіонаті України Епіцентр посідає 14 місце, перебуваючи у зоні перехідних матчів.

Раніше повідомлялося, що команду Сергія Нагорняка підсилив іспанський вінгер Карлос Рохас. Також на перегляді перебувають двоє болівійських вінгерів, динамівець Андрій Маткевич та іспанець Аладжі Олівейра.

