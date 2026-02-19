Карпати оголосили про трансфер іспанського вінгера
Львівські Карпати підписали 28-річного іспанського вінгера Ейбара Чебера Алькайна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
За інформацією ТаТоТаке, "зелено-білі" оформили повноцінний трансфер гравця. Ініціатором підписання гравця став тренер "левів" Фран Фернандес, який чудово знає його можливості за виступами в Іспанії.
У цьому сезоні Алькаїн провів 14 матчів в іспанській Сегунді.
Напередодні Карпати оголосили про підписання контракту з 20-річним бразильським півзахисником Ерікі.
Додамо, що Карпати проведуть свій перший офіційний матч у новому 2026 році вже у неділю, 22 лютого. Це буде гостьова зустріч із донецьким Шахтарем на "Арені Львів". Початок поєдинку – о 15:30.
Це буде дебютна офіційна гра "левів" під керівництвом іспанського наставника Франа Фернандеса, який замінив біля керма звільненого Владислава Лупашка.