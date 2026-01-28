Українська правда
Кривбас підписав сенегальського Вінгера

Катерина Лисянська — 28 січня 2026, 11:11
Криворізький Кривбас оголосив про підписання сенегальського вінгера Ассана Сека.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний футболіст підписав з клубом довгостроковий контракт терміном на 2,5 роки.

На зимову перерву Кривбас пішов на п'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 26 очок після 16 зіграних турів.

Останнім клубом атакувального гравця був фінський КТП з міста Котка. У минулому сезоні він провів за цей клуб 30 поєдинків, записавши на свій рахунок 7 голів та 4 асисти.

Нагадаємо, що нещодавно криворізький клуб оголосив про припинення співпраці з болівійським півзахисником Хосе Флоресом.

