Колишній форвард молодіжної збірної України покинув Олександрію

Віцечемпіон УПЛ Олександрія припинила співпрацю з гравцем основного складу Андрієм Кулаковим.

Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

Контракт з форвардом достроково розірвано за взаємною згодою сторін.

Вихованець Шахтаря Андрій Кулаков дебютував за Олександрію 4 березня 2023 року. Загалом нападник зіграв за "містян" 71 матч у всіх турнірах. На його рахунку 2 забиті м'ячі та 3 гольові передачі.

У складі молодіжної збірної України U-20 Кулаков зіграв два матчі, але на чемпіонат світу, де "синьо-жовті" завоювали золото, форвард не поїхав.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів Олександрії Теді Цара може опинитися в ковалівському Колосі. Срібних призерів чемпіонату України також покинув багаторічний капітан та рекордсмен команди Кирило Ковалець, який став гравцем Епіцентра.