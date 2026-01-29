Олександрія припинила співпрацю з досвідченим українським голкіпером
Олександрія оголосила про припинення співпраці з українським голкіпером Микитою Шевченком.
За інформацією пресслужби клубу, сторони розірвали контракт за взаємною згодою.
Шевченко дебютував за "містян" 4 березня 2023 року у домашньому матчі проти Дніпра-1 (2:2).
Загалом, в Українській Прем'єр-лізі провів 42 матчі. Один матч провів в Кубку України та 2 матчі – в Лізі конференцій УЄФА.
Раніше Олександрія також припинила співпрацю із захисником Іллею Уханем.
Напередодні срібні призери минулого сезону підписали колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.