Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олександрія припинила співпрацю з досвідченим українським голкіпером

Олексій Мурзак — 29 січня 2026, 21:45
Олександрія припинила співпрацю з досвідченим українським голкіпером
Микита Шевченко
ФК Олександрія

Олександрія оголосила про припинення співпраці з українським голкіпером Микитою Шевченком.

За інформацією пресслужби клубу, сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Шевченко дебютував за "містян" 4 березня 2023 року у домашньому матчі проти Дніпра-1 (2:2).

Загалом, в Українській Прем'єр-лізі провів 42 матчі. Один матч провів в Кубку України та 2 матчі – в Лізі конференцій УЄФА.

Раніше Олександрія також припинила співпрацю із захисником Іллею Уханем

Напередодні срібні призери минулого сезону підписали колишнього захисника збірної України Богдана Бутка.

Олександрія Микита Шевченко

Олександрія

Олександрія припинила співпрацю із захисником
Зоря розгромила Рапід, Металіст 1925 розібрався з командою МЛС, нічия Карпат: результати спарингів українських команд
Холод у Карпатах, Буткевич гуляє на все. Головні трансфери зими в УПЛ
Колишній форвард молодіжної збірної України покинув Олександрію
Я сказав одразу, що згоден: колишній капітан Олександрії – про свій перехід в Епіцентр

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік