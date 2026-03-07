Вихованець Шахтаря покинув розташування Кудрівки та перейшов до клубу Першої ліги
Український нападник Денис Безбородько підписав угоду з клубом Першої ліги ФК Чернігів після дострокового припинення співпраці з Кудрівкою за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляє пресслужба кудрівчан та чернігівців.
31-річний форвард приєднався до нової команди на правах вільного агента (за даними Transfremarkt), уклавши контракт терміном на один рік.
Ринкова вартість футболіста наразі оцінюється у 150 тисяч євро, а у новому колективі він виступатиме під 21-м номером.
У поточному сезоні нападник провів за свій попередній клуб чотири матчі загальною тривалістю 135 хвилин. Результативними діями у цій кампанії не відзначався.
Протягом своєї кар'єри Безбородько виступав за низку українських клубів, серед яких Чорноморець, Колос, Зоря, Десна, Олександрія, угорський Дьїрмот та Шахтар, академії чиїм є вихованцем. До складу Кудрівки гравець перейшов у липні 2025 року з одеського Чорноморця також у статусі вільного агента.
Нагадаємо, минулого місяця Кудрівка підписала 22-річного нападника – Албана Таїпі.