Вихованець Шахтаря покинув розташування Кудрівки та перейшов до клубу Першої ліги

Український нападник Денис Безбородько підписав угоду з клубом Першої ліги ФК Чернігів після дострокового припинення співпраці з Кудрівкою за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба кудрівчан та чернігівців.

31-річний форвард приєднався до нової команди на правах вільного агента (за даними Transfremarkt), уклавши контракт терміном на один рік.

Ринкова вартість футболіста наразі оцінюється у 150 тисяч євро, а у новому колективі він виступатиме під 21-м номером.

У поточному сезоні нападник провів за свій попередній клуб чотири матчі загальною тривалістю 135 хвилин. Результативними діями у цій кампанії не відзначався.

Протягом своєї кар'єри Безбородько виступав за низку українських клубів, серед яких Чорноморець, Колос, Зоря, Десна, Олександрія, угорський Дьїрмот та Шахтар, академії чиїм є вихованцем. До складу Кудрівки гравець перейшов у липні 2025 року з одеського Чорноморця також у статусі вільного агента.

Нагадаємо, минулого місяця Кудрівка підписала 22-річного нападника – Албана Таїпі.