Піхальонок: Другий тайм пройшов під диктовку Колоса
Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями від матчу 28 туру УПЛ проти Колоса.
Слова хавбека наводить пресслужба столичного клубу.
"У першому таймі здорово грали, окрім моменту в Цурікова, коли він двічі пробивав – спочатку Нещерет врятував, а потім вище воріт м'яч полетів. А у другому таймі справді їм вдалося вирівняти гру. Я не знаю, чого так сталося… Будемо вже розбирати моменти та дивитися.
Для такого клубу, як Динамо, те що ми йдемо на четвертій сходинці – це неприпустимо. Але будемо намагатися вигравати кожну гру. Добре, що сьогодні взяли три очки, але другий тайм так собі пройшов, можна сказати, під диктовку Колоса", – заявив Піхальонок.
Нагадаємо, 13 травня в Києві Динамо в 28 турі УПЛ обіграло Колос 2:1. Піхальонок у цьому матчі вийшов на заміну на 64 хвилині замість Віталія Буяльського.