Піхальонок: Другий тайм пройшов під диктовку Колоса

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився враженнями від матчу 28 туру УПЛ проти Колоса.

"У першому таймі здорово грали, окрім моменту в Цурікова, коли він двічі пробивав – спочатку Нещерет врятував, а потім вище воріт м'яч полетів. А у другому таймі справді їм вдалося вирівняти гру. Я не знаю, чого так сталося… Будемо вже розбирати моменти та дивитися.

Для такого клубу, як Динамо, те що ми йдемо на четвертій сходинці – це неприпустимо. Але будемо намагатися вигравати кожну гру. Добре, що сьогодні взяли три очки, але другий тайм так собі пройшов, можна сказати, під диктовку Колоса", – заявив Піхальонок.