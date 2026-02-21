Кривбас підсилив склад учасником молодіжного чемпіонату світу

Криворізький Кривбас оголосив про підписання панамського півзахисника Джовані Герберта.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

20-річний футболіст гратиме за криворіжців на правах оренди до кінця року з правом викупу.

Джовані Герберт народився 12 березня 2005 року в панамському місті Колон. Футболіст може зіграти на кількох позиціях: атакувальний півзахисник, центральний півзахисник, лівий вінгер.

Під час футбольної кар'єри Герберт виступав за панамський клуб Арабе Унідо (2023-2026) та бразильський Атлетіку Паранаенсі (2025).

У складі збірної Панами U-20 брав участь у молодіжному чемпіонаті світу 2025. За головну національну збірну країни зіграв 3 матчі. У 2025 році став срібним призером Ліги націй КОНКАКАФ.

Портал Transfermarkt оцінює новачка Кривбасу у 150 тисяч євро.

Раніше Кривбас повідомив про початок співпраці з іспанським тренером Домінго Маріном, який допомагатиме Патріку ван Леувену.

У турнірній таблиці УПЛ Кривбас посідає п'яту сходинку, маючи у своєму активі 26 очок після 16 зіграних матчів. У 17 турі команда ван Леувеена зіграє проти харківського Металіста 1925. Гра відбудеться 21 лютого та розпочнеться о 15:30.