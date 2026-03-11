Українська правда
Колос відправив двох гравців в оренду клубу Першої ліги

Олександр Булава — 11 березня 2026, 18:24
Колос відправив двох гравців в оренду клубу Першої ліги
Олексій Безручук
Поділля

Поділля оголосило про підписання двох гравців Колоса – півзахисника Олексія Безручука і захисника Владислава Шершеня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Деталі угоди не розголошуються.

В активі 19-річного Безручука 15 матчів у поточному сезоні за Колос U-19, в яких він забив 7 голів і віддав 1 асист.

20-річний Шершень за 18 матчів за Колос U-19 не відзначився результативними діями.

Поділля посідає передостанню 15 позицію в турнірній таблиці Першої ліги. У другій частині сезону команда стартує матчем з Інгульцем, базова дата гри – 21 березня.

Напередодні Поділля орендувало форварда Кудрівки Антона Демченка та призначило головного тренера.

