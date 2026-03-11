Колос відправив двох гравців в оренду клубу Першої ліги
Олексій Безручук
Поділля
Поділля оголосило про підписання двох гравців Колоса – півзахисника Олексія Безручука і захисника Владислава Шершеня.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Деталі угоди не розголошуються.
В активі 19-річного Безручука 15 матчів у поточному сезоні за Колос U-19, в яких він забив 7 голів і віддав 1 асист.
20-річний Шершень за 18 матчів за Колос U-19 не відзначився результативними діями.
Поділля посідає передостанню 15 позицію в турнірній таблиці Першої ліги. У другій частині сезону команда стартує матчем з Інгульцем, базова дата гри – 21 березня.
Напередодні Поділля орендувало форварда Кудрівки Антона Демченка та призначило головного тренера.