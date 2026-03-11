Колишній гравець Полісся та Дніпра-1 перейшов в оренду з Кудрівки у Чернігів

Захисник Кудрівки Владислав Шаповал виступатиме за ФК Чернігів на правах оренди до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний футболіст у поточному чемпіонаті України зіграв за Кудрівку 7 поєдинків, у яких забив 2 голи. Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість лівого оборонця становить 300 тисяч євро, а його чинний контракт із клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Протягом своєї кар'єри Шаповал також виступав за такі команди, як: Лівий Берег, Чорноморець, Полісся, Агробізнес, Волинь та Дніпро-1. За дніпрян Владислав відіграв 37 матчів, у яких відзначився 1 голом та 4 результативними передачами, а у футболці житомирських "вовків" він провів 40 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, раніше склад Чернігова поповнив ще один колишній гравець Кудрівки Денис Безбородько, який приєднався до команди як вільний агент та уклав контракт на один рік.