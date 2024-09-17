Ліга чемпіонів 2024/25: календар, трансляції та результати

17 вересня стартував основний етап Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Формат турніру зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.

Єдиним представником України у турнірі, як і останні два роки, буде донецький Шахтар, який здобув пряму путівку завдяки чемпіонству в УПЛ. "Гірники" зіграють проти німецьких Баварії та Боруссії Дортмунд, італійських Аталанти та Болоньї, англійського Арсенала, швейцарського Янг ​​Бойз, нідерландського ПСВ та французького Бреста.

Чемпіон зібрав усі матчі основного етапу Ліги чемпіонів в одному місці. Зберігайте посилання, щоб не пропустити поєдинки улюблених команд!

1 тур

17 вересня

19:45 | Янг Бойз (Швейцарія) – Астон Вілла (Англія) – 0:3

19:45 | Ювентус (Італія) – ПСВ (Нідерланди) – 3:1

– ПСВ (Нідерланди) 22:00 | Мілан (Італія) – Ліверпуль (Англія)

22:00 | Баварія (Німеччина) – Динамо Загреб (Хорватія)

22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – Штутгарт (Німеччина)

22:00 | Спортінг (Португалія) – Лілль (Франція)

18 вересня

19:45 | Спарта Прага (Чехія) – Зальцбург (Австрія)

19:45 | 📹 трансляція | Болонья (Італія) – Шахтар (Україна)

| Болонья (Італія) – 22:00 | Селтік (Шотландія) – Слован Братислава (Словаччина)

22:00 | Брюгге (Бельгія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Інтер (Італія)

22:00 | ПСЖ (Франція) – Жирона (Іспанія)

19 вересня

19:45 | Феєнорд (Нідерланди) – Баєр (Німеччина)

19:45 | Црвена Зірка (Сербія) – Бенфіка (Португалія)

22:00 | Монако (Франція) – Барселона (Іспанія)

22:00 | Аталанта (Італія) – Арсенал (Англія)

22:00 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – РБ Лейпциг (Німеччина)

22:00 | Брест (Франція) – Штурм (Австрія) (Австрія)

2 тур

1 жовтня

19:45 | РБ Зальцбург (Австрія) – Брест (Франція)

19:45 | Штутгарт (Німеччина) – Спарта Прага (Чехія)

22:00 | Арсенал (Англія) – ПСЖ (Франція)

22:00 | Баєр (Німеччина) – Мілан (Італія)

22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Селтік (Шотландія)

22:00 | Барселона (Іспанія) – Янг Бойз (Швейцарія)

22:00 | Інтер (Італія) – Црвена Зірка (Сербія)

22:00 | ПСВ (Нідерланди) – Спортінг (Португалія)

22:00 | Слован Братислава (Словаччина) – Манчестер Сіті (Англія)

2 жовтня

19:45 | Шахтар (Україна) – Аталанта (Італія)

– Аталанта (Італія) 19:45 | Жирона (Іспанія) – Феєнорд (Нідерланди)

22:00 | Астон Вілла (Англія) – Баварія (Німеччина)

22:00 | Динамо Загреб (Хорватія) – Монако (Франція)

22:00 | Ліверпуль (Англія) – Болонья (Італія)

22:00 | Лілль (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія)

22:00 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Ювентус (Італія)

22:00 | Штурм (Австрія) (Австрія) – Брюгге (Бельгія)

22:00 | Бенфіка (Португалія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)

3 тур

22 жовтня

19:45 | Мілан (Італія) – Брюгге (Бельгія)

19:45 | Монако (Франція) – Црвена Зірка (Сербія)

22:00 | Арсенал (Англія) – Шахтар (Україна)

22:00 | Астон Вілла (Англія) – Болонья (Італія)

22:00 | Жирона (Іспанія) – Слован Братислава (Словаччина)

22:00 | Ювентус (Італія) – Штутгарт (Німеччина)

22:00 | ПСЖ (Франція) – ПСВ (Нідерланди)

22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

22:00 | Штурм (Австрія) – Спортінг (Португалія)

23 жовтня

19:45 | Аталанта (Італія) – Селтік (Шотландія)

19:45 | Брест (Франція) – Баєр (Німеччина)

22:00 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Лілль (Франція)

22:00 | Янг Бойз (Швейцарія) – Інтер (Італія)

22:00 | Барселона (Іспанія) – Баварія (Німеччина)

22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Спарта Прага (Чехія)

22:00 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Ліверпуль (Англія)

22:00 | РБ Зальцбург (Австрія) – Динамо Загреб (Хорватія)

22:00 | Бенфіка (Португалія) – Феєнорд (Нідерланди)

4 тур

5 листопада

19:45 | ПСВ (Нідерланди) – Жирона (Іспанія)

19:45 | Слован Братислава (Словаччина) – Динамо Загреб (Хорватія)

22:00 | Болонья (Італія) – Монако (Франція)

22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Штурм (Австрія)

22:00 | Селтік (Шотландія) – РБ Лейпциг (Німеччина)

22:00 | Ліверпуль (Англія) – Баєр (Німеччина)

22:00 | Лілль (Франція) – Ювентус (Італія)

22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – Мілан (Італія)

22:00 | Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)

6 листопада

19:45 | Брюгге (Бельгія) – Астон Вілла (Англія)

19:45 | Шахтар (Україна) – Янг Бойз (Швейцарія)

– Янг Бойз (Швейцарія) 19:45 | Спарта Прага (Чехія) – Брест (Франція)

22:00 | Баварія (Німеччина) – Бенфіка (Португалія)

22:00 | Інтер (Італія) – Арсенал (Англія)

22:00 | Феєнорд (Нідерланди) – РБ Зальцбург (Австрія)

22:00 | Црвена Зірка (Сербія) – Барселона (Іспанія)

22:00 | ПСЖ (Франція) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)

22:00 | Штутгарт (Німеччина) – Аталанта (Італія)

5 тур

26 листопада

19:45 | Спарта Прага (Чехія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)

19:45 | Слован Братислава (Словаччина) – Мілан (Італія)

22:00 | Баєр (Німеччина) – Зальцбург (Австрія)

22:00 | Янг Бойз (Швейцарія) – Аталанта (Італія)

22:00 | Барселона (Іспанія) – Брест (Франція)

22:00 | Баварія (Німеччина) – ПСЖ (Франція)

22:00 | Інтер (Італія) – РБ Лейпциг (Німеччина)

22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Феєнорд (Нідерланди)

22:00 | Спортінг (Португалія) – Арсенал (Англія)

27 листопада

19:45 | Црвена Зірка (Сербія) – Штутгарт (Німеччина)

19:45 | Штурм (Австрія) (Австрія) – Жирона (Іспанія)

22:00 | Монако (Франція) – Бенфіка (Португалія)

22:00 | Астон Вілла (Англія) – Ювентус (Італія)

22:00 | Болонья (Італія) – Лілль (Франція)

22:00 | Селтік (Шотландія) – Брюгге (Бельгія)

22:00 | Динамо Загреб (Хорватія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

22:00 | Ліверпуль (Англія) – Реал Мадрид (Іспанія)

22:00 | ПСВ (Нідерланди) – Шахтар (Україна)

6 тур

10 грудня

19:45 | Жирона (Іспанія) – Ліверпуль (Англія)

19:45 | Динамо Загреб (Хорватія) – Селтік (Шотландія)

22:00 | Аталанта (Італія) – Реал Мадрид (Іспанія)

22:00 | Баєр (Німеччина) – Інтер (Італія)

22:00 | Брюгге (Бельгія) – Спортінг (Португалія)

22:00 | Зальцбург (Австрія) – ПСЖ (Франція)

22:00 | Шахтар (Україна) – Баварія (Німеччина)

– Баварія (Німеччина) 22:00 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Астон Вілла (Англія)

22:00 | Брест (Франція) – ПСВ (Нідерланди)

11 грудня

19:45 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Слован Братислава (Словаччина)

19:45 | Лілль (Франція) – Штурм (Австрія) (Австрія)

21:00 | Мілан (Італія) – Црвена Зірка (Сербія)

22:00 | Арсенал (Англія) – Монако (Франція)

22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Барселона (Іспанія)

22:00 | Феєнорд (Нідерланди) – Спарта Прага (Чехія)

22:00 | Ювентус (Італія) – Манчестер Сіті (Англія)

22:00 | Бенфіка (Португалія) – Болонья (Італія)

22:00 | Штутгарт (Німеччина) – Янг Бойз (Швейцарія)

7 тур

21 січня

19:45 | Монако (Франція) – Астон Вілла (Англія)

19:45 | Аталанта (Італія) – Штурм (Австрія)

22:00 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Баєр (Німеччина)

22:00 | Болонія (Італія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

22:00 | Брюгге (Бельгія) – Ювентус (Італія)

22:00 | Црвена Зірка (Сербія) – ПСВ

22:00 | Ліверпуль (Англія) – Лілль (Франція)

22:00 | Слован Братислава (Словаччина) – Штуттгарт (Німеччина)

22:00 | Бенфіка (Португалія) – Барселона (Іспанія)

22 січня

19:45 | Шахтар (Україна) – Брест (Франція)

– Брест (Франція) 19:45 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Спортінг

22:00 | Мілан (Італія) – Жирона (Іспанія)

22:00 | Спарта Прага (Чехія) – Інтер (Італія)

22:00 | Арсенал (Англія) – Динамо Загреб (Хорватія)

22:00 | Селтік (Шотландія) – Янг Бойз (Швейцарія)

22:00 | Феєнорд (Нідерланди) – Баварія (Німеччина)

22:00 | ПСЖ (Франція) – Манчестер Сіті (Англія)

22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – РБ Зальцбург (Австрія)

8 тур

29 січня