Ліга чемпіонів 2024/25: календар, трансляції та результати
17 вересня стартував основний етап Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Формат турніру зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.
Єдиним представником України у турнірі, як і останні два роки, буде донецький Шахтар, який здобув пряму путівку завдяки чемпіонству в УПЛ. "Гірники" зіграють проти німецьких Баварії та Боруссії Дортмунд, італійських Аталанти та Болоньї, англійського Арсенала, швейцарського Янг Бойз, нідерландського ПСВ та французького Бреста.
Чемпіон зібрав усі матчі основного етапу Ліги чемпіонів в одному місці. Зберігайте посилання, щоб не пропустити поєдинки улюблених команд!
1 тур
17 вересня
- 19:45 | Янг Бойз (Швейцарія) – Астон Вілла (Англія) – 0:3
- 19:45 | Ювентус (Італія) – ПСВ (Нідерланди) – 3:1
- 22:00 | Мілан (Італія) – Ліверпуль (Англія)
- 22:00 | Баварія (Німеччина) – Динамо Загреб (Хорватія)
- 22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – Штутгарт (Німеччина)
- 22:00 | Спортінг (Португалія) – Лілль (Франція)
18 вересня
- 19:45 | Спарта Прага (Чехія) – Зальцбург (Австрія)
- 19:45 | 📹 трансляція | Болонья (Італія) – Шахтар (Україна)
- 22:00 | Селтік (Шотландія) – Слован Братислава (Словаччина)
- 22:00 | Брюгге (Бельгія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- 22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Інтер (Італія)
- 22:00 | ПСЖ (Франція) – Жирона (Іспанія)
19 вересня
- 19:45 | Феєнорд (Нідерланди) – Баєр (Німеччина)
- 19:45 | Црвена Зірка (Сербія) – Бенфіка (Португалія)
- 22:00 | Монако (Франція) – Барселона (Іспанія)
- 22:00 | Аталанта (Італія) – Арсенал (Англія)
- 22:00 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – РБ Лейпциг (Німеччина)
- 22:00 | Брест (Франція) – Штурм (Австрія) (Австрія)
2 тур
1 жовтня
- 19:45 | РБ Зальцбург (Австрія) – Брест (Франція)
- 19:45 | Штутгарт (Німеччина) – Спарта Прага (Чехія)
- 22:00 | Арсенал (Англія) – ПСЖ (Франція)
- 22:00 | Баєр (Німеччина) – Мілан (Італія)
- 22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Селтік (Шотландія)
- 22:00 | Барселона (Іспанія) – Янг Бойз (Швейцарія)
- 22:00 | Інтер (Італія) – Црвена Зірка (Сербія)
- 22:00 | ПСВ (Нідерланди) – Спортінг (Португалія)
- 22:00 | Слован Братислава (Словаччина) – Манчестер Сіті (Англія)
2 жовтня
- 19:45 | Шахтар (Україна) – Аталанта (Італія)
- 19:45 | Жирона (Іспанія) – Феєнорд (Нідерланди)
- 22:00 | Астон Вілла (Англія) – Баварія (Німеччина)
- 22:00 | Динамо Загреб (Хорватія) – Монако (Франція)
- 22:00 | Ліверпуль (Англія) – Болонья (Італія)
- 22:00 | Лілль (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія)
- 22:00 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Ювентус (Італія)
- 22:00 | Штурм (Австрія) (Австрія) – Брюгге (Бельгія)
- 22:00 | Бенфіка (Португалія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)
3 тур
22 жовтня
- 19:45 | Мілан (Італія) – Брюгге (Бельгія)
- 19:45 | Монако (Франція) – Црвена Зірка (Сербія)
- 22:00 | Арсенал (Англія) – Шахтар (Україна)
- 22:00 | Астон Вілла (Англія) – Болонья (Італія)
- 22:00 | Жирона (Іспанія) – Слован Братислава (Словаччина)
- 22:00 | Ювентус (Італія) – Штутгарт (Німеччина)
- 22:00 | ПСЖ (Франція) – ПСВ (Нідерланди)
- 22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- 22:00 | Штурм (Австрія) – Спортінг (Португалія)
23 жовтня
- 19:45 | Аталанта (Італія) – Селтік (Шотландія)
- 19:45 | Брест (Франція) – Баєр (Німеччина)
- 22:00 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Лілль (Франція)
- 22:00 | Янг Бойз (Швейцарія) – Інтер (Італія)
- 22:00 | Барселона (Іспанія) – Баварія (Німеччина)
- 22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Спарта Прага (Чехія)
- 22:00 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Ліверпуль (Англія)
- 22:00 | РБ Зальцбург (Австрія) – Динамо Загреб (Хорватія)
- 22:00 | Бенфіка (Португалія) – Феєнорд (Нідерланди)
4 тур
5 листопада
- 19:45 | ПСВ (Нідерланди) – Жирона (Іспанія)
- 19:45 | Слован Братислава (Словаччина) – Динамо Загреб (Хорватія)
- 22:00 | Болонья (Італія) – Монако (Франція)
- 22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Штурм (Австрія)
- 22:00 | Селтік (Шотландія) – РБ Лейпциг (Німеччина)
- 22:00 | Ліверпуль (Англія) – Баєр (Німеччина)
- 22:00 | Лілль (Франція) – Ювентус (Італія)
- 22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – Мілан (Італія)
- 22:00 | Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)
6 листопада
- 19:45 | Брюгге (Бельгія) – Астон Вілла (Англія)
- 19:45 | Шахтар (Україна) – Янг Бойз (Швейцарія)
- 19:45 | Спарта Прага (Чехія) – Брест (Франція)
- 22:00 | Баварія (Німеччина) – Бенфіка (Португалія)
- 22:00 | Інтер (Італія) – Арсенал (Англія)
- 22:00 | Феєнорд (Нідерланди) – РБ Зальцбург (Австрія)
- 22:00 | Црвена Зірка (Сербія) – Барселона (Іспанія)
- 22:00 | ПСЖ (Франція) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- 22:00 | Штутгарт (Німеччина) – Аталанта (Італія)
5 тур
26 листопада
- 19:45 | Спарта Прага (Чехія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- 19:45 | Слован Братислава (Словаччина) – Мілан (Італія)
- 22:00 | Баєр (Німеччина) – Зальцбург (Австрія)
- 22:00 | Янг Бойз (Швейцарія) – Аталанта (Італія)
- 22:00 | Барселона (Іспанія) – Брест (Франція)
- 22:00 | Баварія (Німеччина) – ПСЖ (Франція)
- 22:00 | Інтер (Італія) – РБ Лейпциг (Німеччина)
- 22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Феєнорд (Нідерланди)
- 22:00 | Спортінг (Португалія) – Арсенал (Англія)
27 листопада
- 19:45 | Црвена Зірка (Сербія) – Штутгарт (Німеччина)
- 19:45 | Штурм (Австрія) (Австрія) – Жирона (Іспанія)
- 22:00 | Монако (Франція) – Бенфіка (Португалія)
- 22:00 | Астон Вілла (Англія) – Ювентус (Італія)
- 22:00 | Болонья (Італія) – Лілль (Франція)
- 22:00 | Селтік (Шотландія) – Брюгге (Бельгія)
- 22:00 | Динамо Загреб (Хорватія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- 22:00 | Ліверпуль (Англія) – Реал Мадрид (Іспанія)
- 22:00 | ПСВ (Нідерланди) – Шахтар (Україна)
6 тур
10 грудня
- 19:45 | Жирона (Іспанія) – Ліверпуль (Англія)
- 19:45 | Динамо Загреб (Хорватія) – Селтік (Шотландія)
- 22:00 | Аталанта (Італія) – Реал Мадрид (Іспанія)
- 22:00 | Баєр (Німеччина) – Інтер (Італія)
- 22:00 | Брюгге (Бельгія) – Спортінг (Португалія)
- 22:00 | Зальцбург (Австрія) – ПСЖ (Франція)
- 22:00 | Шахтар (Україна) – Баварія (Німеччина)
- 22:00 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Астон Вілла (Англія)
- 22:00 | Брест (Франція) – ПСВ (Нідерланди)
11 грудня
- 19:45 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Слован Братислава (Словаччина)
- 19:45 | Лілль (Франція) – Штурм (Австрія) (Австрія)
- 21:00 | Мілан (Італія) – Црвена Зірка (Сербія)
- 22:00 | Арсенал (Англія) – Монако (Франція)
- 22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Барселона (Іспанія)
- 22:00 | Феєнорд (Нідерланди) – Спарта Прага (Чехія)
- 22:00 | Ювентус (Італія) – Манчестер Сіті (Англія)
- 22:00 | Бенфіка (Португалія) – Болонья (Італія)
- 22:00 | Штутгарт (Німеччина) – Янг Бойз (Швейцарія)
7 тур
21 січня
- 19:45 | Монако (Франція) – Астон Вілла (Англія)
- 19:45 | Аталанта (Італія) – Штурм (Австрія)
- 22:00 | Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Баєр (Німеччина)
- 22:00 | Болонія (Італія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
- 22:00 | Брюгге (Бельгія) – Ювентус (Італія)
- 22:00 | Црвена Зірка (Сербія) – ПСВ
- 22:00 | Ліверпуль (Англія) – Лілль (Франція)
- 22:00 | Слован Братислава (Словаччина) – Штуттгарт (Німеччина)
- 22:00 | Бенфіка (Португалія) – Барселона (Іспанія)
22 січня
- 19:45 | Шахтар (Україна) – Брест (Франція)
- 19:45 | РБ Лейпциг (Німеччина) – Спортінг
- 22:00 | Мілан (Італія) – Жирона (Іспанія)
- 22:00 | Спарта Прага (Чехія) – Інтер (Італія)
- 22:00 | Арсенал (Англія) – Динамо Загреб (Хорватія)
- 22:00 | Селтік (Шотландія) – Янг Бойз (Швейцарія)
- 22:00 | Феєнорд (Нідерланди) – Баварія (Німеччина)
- 22:00 | ПСЖ (Франція) – Манчестер Сіті (Англія)
- 22:00 | Реал Мадрид (Іспанія) – РБ Зальцбург (Австрія)
8 тур
29 січня
- 22:00 | Астон Вілла (Англія) – Селтік (Шотландія)
- 22:00 | Баєр (Німеччина) – Спарта Прага (Чехія)
- 22:00 | Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Шахтар (Україна)
- 22:00 | Янг Бойз (Швейцарія) – Црвена Зірка (Сербія)
- 22:00 | Барселона (Іспанія) – Аталанта (Італія)
- 22:00 | Баварія (Німеччина) – Слован Братислава (Словаччина).
- 22:00 | Інтер (Італія) – Монако (Франція)
- 22:00 | РБ Зальцбург (Австрія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- 22:00 | Жирона (Іспанія) – Арсенал (Англія)
- 22:00 | Динамо Загреб (Хорватія) – Мілан (Італія)
- 22:00 | Ювентус (Італія) – Бенфіка (Португалія)
- 22:00 | Лілль (Франція) – Феєнорд (Нідерланди)
- 22:00 | Манчестер Сіті (Англія) – Брюгге (Бельгія)
- 22:00 | ПСВ (Нідерланди) – Ліверпуль (Англія)
- 22:00 | Штурм (Австрія) – РБ Лейпциг (Німеччина)
- 22:00 | Спортінг (Португалія) – Болонья (Італія)
- 22:00 | Брест (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія)
- 22:00 | Штуттгарт (Німеччина) – ПСЖ (Франція)