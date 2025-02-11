ПСЖ з дублем Дембеле розгромив Брест у плейоф Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 лютого, в Європі стартували матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

У першому матчі ігрового дня ПСЖ у французькому протистоянні обіграв Брест. Дублем відзначився Усман Дембеле, для якого це десятий гол в останніх шести поєдинках клубу. Ще один гол в активі Вітіньї, який реалізував пенальті.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/16 фіналу, 11 лютого

Брест – ПСЖ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Вітінья (пен), 0:2 – 45 Дембеле, 0:3 – 66 Дембеле

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

22:00 Манчестер Сіті – Реал

22:00 Спортинг – Боруссія Дортмунд

22:00 Ювентус – ПСВ

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 18 та 19 лютого.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.