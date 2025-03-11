Трубін та його Бенфіка залишили Лігу чемпіонів, вдруге програвши Барселоні

У вівторок, 11 березня, в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 заплановані чотири матчі.

У першому часовому слоті відбувся поєдинок за участю Анатолія Трубіна та його Бенфіки, яка приїхала в гості до Барселони, переможця першого матчу даного протистояння.

На жаль для українських фанатів, лісабонськи "орли" не змогли зупинити каталонців. Вже на 11-й хвилині Рафінья відкрив рахунок у грі. І хоча Ніколас Отаменді дуже швидко відновив паритет, згодом "синьо-гранатові" знову вийшли в лідери завдяки голу Ламіна Ямала.

Це взяття воріт дозволило 17-річному іспанцеві стати володарем рекорду Ліги чемпіонів. Рекордну ходу Ямала наприкінці першого тайму підтримав все той же Рафінья. Він же, як виявилося, і встановив остаточний рахунок матчу. У підсумку команда Трубіна програла протистояння із загальним рахунком 1:4 та залишила турнір, а Барселона стала першим чвертьфіналістом.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 11 березня

Барселона – Бенфіка 3:1 (3:1) – перший матч 1:0

Голи: 1:0 – 11 Рафінья, 1:1 – 13 Отаменді, 2:1 – 27 Ямал, 3:1 – 42 Рафінья.

22:00 Баєр – Баварія – перший матч 0:3

22:00 Інтер – Феєнорд – перший матч 2:0

22:00 Ліверпуль – ПСЖ – перший матч 1:0

Нагадаємо, що завтра, 12 березня, відбудуться інші чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Лілль – Боруссія Д, Арсенал – ПСВ, Астон Вілла – Брюгге та Атлетико – Реал.

Раніше стало відомо, кого суперкомп'ютер вважає головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів-2024/25.