Шахтар переграв Брест, Лейпциг здолав Спортинг у 7 турі Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, відбулися матчі в межах сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У першому часовому слоті було зіграно два поєдинки. Донецький Шахтар обіграв французький Брест завдяки голам Кевіна та Судакова, а РБ Лейпциг вдома здолав Спортинг.

Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги

7 тур, 22 січня

Шахтар – Брест 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Кевін, 2:0 – 37 Судаков (пен)

Спортинг – РБ Лейпциг 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Шешко, 1:1 – 75 Дьокереш, 2:1 – 78 Поульсен

Сьогодні відбудеться ще сім матчів:

22:00 Арсенал – Динамо Загреб

22:00 Мілан – Жирона

22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті

22:00 Реал – РБ Зальцбург

22:00 Селтік – Янг Бойз

22:00 Спарта Прага – Інтер

22:00 Феєнорд – Баварія

Напередодні Барселона з 9 голами у матчі вирвала перемогу над Бенфікою Трубіна, а Болонья обіграла Дортмунд.