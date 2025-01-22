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Шахтар переграв Брест, Лейпциг здолав Спортинг у 7 турі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 22 січня 2025, 21:44
Шахтар переграв Брест, Лейпциг здолав Спортинг у 7 турі Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, відбулися матчі в межах сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У першому часовому слоті було зіграно два поєдинки. Донецький Шахтар обіграв французький Брест завдяки голам Кевіна та Судакова, а РБ Лейпциг вдома здолав Спортинг.

Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги
7 тур, 22 січня

Шахтар – Брест 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Кевін, 2:0 – 37 Судаков (пен)

Спортинг – РБ Лейпциг 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Шешко, 1:1 – 75 Дьокереш, 2:1 – 78 Поульсен

Сьогодні відбудеться ще сім матчів:

  • 22:00 Арсенал – Динамо Загреб
  • 22:00 Мілан – Жирона
  • 22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
  • 22:00 Реал – РБ Зальцбург
  • 22:00 Селтік – Янг Бойз
  • 22:00 Спарта Прага – Інтер
  • 22:00 Феєнорд – Баварія

Напередодні Барселона з 9 голами у матчі вирвала перемогу над Бенфікою Трубіна, а Болонья обіграла Дортмунд.

Брест Ліга чемпіонів РБ Лейпциг Спортинг Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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