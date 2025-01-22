Шахтар переграв Брест, Лейпциг здолав Спортинг у 7 турі Ліги чемпіонів
У середу, 22 січня, відбулися матчі в межах сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
У першому часовому слоті було зіграно два поєдинки. Донецький Шахтар обіграв французький Брест завдяки голам Кевіна та Судакова, а РБ Лейпциг вдома здолав Спортинг.
Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги
7 тур, 22 січня
Голи: 1:0 – 18 Кевін, 2:0 – 37 Судаков (пен)
Спортинг – РБ Лейпциг 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 19 Шешко, 1:1 – 75 Дьокереш, 2:1 – 78 Поульсен
Сьогодні відбудеться ще сім матчів:
- 22:00 Арсенал – Динамо Загреб
- 22:00 Мілан – Жирона
- 22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
- 22:00 Реал – РБ Зальцбург
- 22:00 Селтік – Янг Бойз
- 22:00 Спарта Прага – Інтер
- 22:00 Феєнорд – Баварія
Напередодні Барселона з 9 голами у матчі вирвала перемогу над Бенфікою Трубіна, а Болонья обіграла Дортмунд.