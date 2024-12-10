Швидкий гол не допоміг: Шахтар у Гельзенкірхені розгромно поступився Баварії

На стадіоні "Арена Ауф Шальке" в німецькому Гельзенкірхені відбувся матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар приймав німецьку Баварію з Мюнхена. Поєдинок завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:5.

Попри статус очевидного аутсайдера, команда Маріно Пушича забила швидкий гол. На 6-й хвилині Зубков запустив Кевіна у прорив, а той хитнув Кіма й точно пробив у дальній нижній кут, відкривши рахунок.

Утім, дуже скоро номінальні гості відновили статус-кво. Грам невдало пішов у підкат та подарував м'яч Лаймеру, який впритул розстріляв ворота Різника.

Незадовго до перерви Судаков мав змогу знову вивести Шахтар уперед, проте змарнував стовідсотковий момент. А потім спрацювало всім відоме правило: не забиваєш ти – забивають тобі: Марлон Гомес обрізався на рівному місці, і Мусіала віддав на вільного Мюллера, який впритул розстріляв ворота донеччан.

На 68-й хвилині Грам полетів у підкат проти Бое та зніс суперника на вході у штрафний майданчик, за що рефері призначив пенальті. До одинадцятиметрової позначки підійшов Олісе й бездоганно пробив у лівий від себе кут.

А наприкінці основного часу Мусіала та Олісе забили ще по голу й поставили фінальну крапку – 5:1 на користь Баварії.

Чемпіон України зазнав четвертої поразки в поточному розіграші Ліги чемпіонів, через що не входить до зони виходу у стадію плейоф турніру.

Ліга чемпіонів-2024/25

5 тур. 10 грудня

Шахтар – Баварія – 1:5

Гол: 1:0 – 6 Кевін, 1:1 – 11 Лаймер, 1:2 – 45 Мюллер, 1:3 – 70 Олісе (пенальті), 1:4 – 90 Мусіала, 1:5 – 90 Олісе

Шахтар: Різник – Грам, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон (Криськів, 46), Кевін (Егіналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педріньйо, 77), Зубков, Сікан (Траоре, 46).

Баварія: Перец – Геррейру (Бое, 65), Кім Мін Чже, Упамекано, Лаймер, Кімміх, Горецка, Сане (Тель, 65), Олісе, Мусіала, Мюллер.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.