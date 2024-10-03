Бенфіка Трубіна розгромила Атлетико, Баварія програла Астон Віллі у 2 турі ЛЧ

У середу, 2 жовтня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося дев'ять поєдинків.

Донецький Шахтар без шансів поступився італійській Аталанті. Без набраних очок другий тур поспіль обійшлася Жирона Віктора Циганкова – іспанський клуб вдома програв Феєнорду.

Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі знищила Атлетико. "Матрацники", які відомі своєю чудовою грою в обороні, у Лісабоні пропустили аж 4 голи.

Ліверпуль вдома не мав проблем із Болоньєю, забивши у ворота представника Серії А по голу в кожному з таймів.

Динамо Загреб після катастрофічної гри з Баварією у першому турі зумів набрати очки у матчі з Монако.

Астон Вілла вдома сенсаційно обіграла Баварію. Програв свій виїзний матч і мадридський Реал. Туринський Ювентус двічі під час гри з Лейпцигом був у ролі наздоганяючого, але у підсумку став тріумфатором гри.

Ліга чемпіонів – основний раунд

2 тур, 2 жовтня

Шахтар – Аталанта 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Джімшіті, 0:2 – 44 Лукман, 0:3 – 48 Белланова

Жирона – Феєнорд 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 19 Лопес, 1:1 – 23 Еррера (автогол), 1:2 – 33 Міламбо, 2:2 – 74 ван де Бек, 2:3 – 79 Крейчі (автогол)

Лілль – Реал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Девід (45+1, пен)

Ліверпуль – Болонья 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – МакАллістер (11), 2:0 – Салах (75)

Бенфіка – Атлетико 4:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Актюркоглу (13), 2:0 – Ді Марія (52, пен), 3:0 – Ба (75), 4:0 – Кекчю (84, пен)

Астон Вілла – Баварія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дюран (79)

Динамо Загреб – Монако 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Сушич (45+3), 2:0 – Батурина (66), 2:1 – Салісу (74), 2:2 – Закарія (90, пен)

Штурм – Брюгге 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Цоліс (24)

РБ Лейпциг – Ювентус 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Шешко (20), 1:1 – Влахович (50), 2:1 – Шешко (65, пен), 2:2 – Влахович (68), 2:3 – Консейсау (82)

Нагадаємо, зі вчорашніми результатами 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 можна ознайомитися ТУТ.