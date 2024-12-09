Шахтар – Баварія: онлайн-трансляція

Донецький Шахтар зіграє з Баварією в межах шостого раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться в середу, 10 грудня, на німецькій "Фельтінс-Арені" в Гельзенкірхені. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:45.

Дивитися гру в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Після 5 ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 26 позиції турнірної таблиці. Баварія має 9 балів та посідає 13 місце.