Атлетико декласував Спарту, Мілан на класі здолав Слован Ігнатенка: результати 5 туру Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 жовтня, проходять 9 матчів 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У ранній слот відбулися два поєдинки. Мадридський Атлетико не залишив шансів празькій Спарті. Команда Дієго Сімеоне здобула розгромну перемогу завдяки дублям Альвареса та Корреа, а також голам Грізманна та Льоренте.

Мілан, своєю чергою, на виїзді впорався зі Слованом, за який виступає український півзахисник Данило Ігнатенко. Колишній гравець Маріуполя та Дніпра-1 вийшов на заміну на 66-й хвилині за рахунку 1:1. Майже відразу після появи українця Рафаель Леау реалізував вихід сам-на-сам, а за кілька хвилин Теммі Абрагам скористався жахливою помилкою Давіда Стрельца та подвоїв перевагу.

За хвилину до кінця зустрічі Словану вдалося відродити інтригу завдяки дальньому удару Ніно Марчеллі, але на більше словацька команда не спромоглася. Зокрема, й через те, що Марко Толоч отримав дві жовті картки поспіль та залишив Слован у меншості.

Ліга чемпіонів-2024/25

5 тур, 26 листопада

Слован – Мілан 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – Пулішич 21, 1:1 – Барсегян 24, 1:2 – Леау 68, 1:3 – Абрагам, 2:3 – Марчеллі 88

Спарта – Атлетико 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 – Альварес 15, 0:2 – Льоренте 43, 0:3 – Альварес 59, 0:4 – Грізманн 70, 0:5 – Корреа 85, 0:6 – Корреа 89

Також сьогодні відбудуться ще 7 матчів, усі стартують о 22:00 за київським часом: