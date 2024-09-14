Все, що треба знати про Лігу чемпіонів 2024/25

У вівторок, 17 вересня, розпочнеться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Турнір пройде за новим форматом, згідно з яким більше не буде розподілу на групи, а кількість учасників зросла на 12,5%.

Чемпіон розповідає все, що потрібно знати про цьогорічний розіграш найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Більше учасників — більше матчів

Конкуренція з фантомною Суперлігою змусила організаторів Ліги чемпіонів зважитися на революційні зміни. Заради збільшення видовищності та прибутків, відтепер головний єврокубковий турнір проходитиме без розподілу на групи. Кількість учасників збільшилася з 32 до 36 клубів, які утворили одну лігу.

Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Новий формат дасть вболівальникам більше конкурентних та збалансованих ігор протягом усього етапу ліги.

Ексклюзивний тиждень

Також привертає до себе увагу той факт, що Ліга чемпіонів, так само як і Ліга Європи та Ліга конференцій, відтепер матиме ексклюзивний ігровий тиждень. Поєдинки проходитимуть у вівторок, середу та четвер, інші єврокубкові турніри у цей тиждень проводитись не будуть.

Останні два тури відбудуться наприкінці січня 2025 року, тоді як раніше груповий турнір завершувався на півтора місяця раніше — у грудні. За підсумком восьми турів етапу ліги формується турнірна таблиця. Найкращі вісім команд автоматично потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть місця з 9 по 24, зіграють стикові матчі за право потрапити до 1/8 фіналу.

Єдина турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Відсутність переходу між лігами

12 найгірших команд, які фінішують нижче 24 місця у турнірі, автоматично залишають єврокубки. Вилетіти з Ліги чемпіонів у Лігу Європи, як це було раніше, відтепер можна виключно під час літньої кваліфікації.

1/8 фіналу стартує на початку березня і з цього моменту турнір вже нічим не відрізняється від того, що ми мали змогу спостерігати в плейоф у попередні роки.

Календар Ліги чемпіонів 2024/25

Етап ліги

Тур 1: 17-19 вересня 2024 року.

Тур 2: 1-2 жовтня 2024 року.

Тур 3: 22-23 жовтня 2024 року.

Тур 4: 5-6 листопада 2024 року.

Тур 5: 26-27 листопада 2024 року.

Тур 6: 10-11 грудня 2024 року.

Тур 7: 21-22 січня 2025 року.

Тур 8: 29 січня 2025 року.

План-календар Ліги чемпіонів 2024/25 The Sun

Плейоф

Стикові матчі: 11-12 і 18-19 лютого 2025 року.

1/8 фіналу: 4-5 та 11-12 березня 2025 року.

Чвертьфінали: 8-9 і 15-16 квітня 2025 року.

Півфінали: 29-30 квітня і 6-7 травня 2025 року.

Фінал: 31 травня 2025 року.

Усі сподівання на Шахтар

Оскільки київське Динамо програло австрійському Зальцбургу (0:2, 1:1) у фінальному раунді кваліфікації та вилетіло в Лігу Європи, єдиним представником України в цьогорічній Лізі чемпіонів, як і останні два роки, буде донецький Шахтар, який отримав пряму путівку завдяки чемпіонству в Українській Прем'єр-лізі.

За підсумками жеребкування, на етапі ліги "гірники" зіграють проти німецьких Баварії та Боруссії Дортмунд, італійських Аталанти й Болоньї, англійського Арсенала, швейцарського Янг Бойз, нідерландського ПСВ та французького Бреста.

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За які клуби грають українці

Чемпіонський титул захищатиме іспанський Реал Мадрид, кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін. Минулого сезону "вершкові" рекордний 15-й раз виграли найпрестижніший єврокубок, у той час, як жоден інший клуб не досягав навіть позначки у 8 тріумфів у цьому турнірі.

Андрій Лунін Інстаграм Андрія Луніна

Крім Луніна та Реала, українським любителям футболу буде цікаво спостерігати за англійським Арсеналом Олександра Зінченка, португальською Бенфікою, ворота якої захищає Анатолій Трубін, іспанською Жироною Віктора Циганкова, а також словацьким Слованом із Братислави, де грає Данило Ігнатенко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на стадіоні "Альянц-Арена" у німецькому Мюнхені — домашньому стадіоні Баварії.