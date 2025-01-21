Аталанта розгромила Штурм, Астон Вілла поступилась Монако в перших матчах 7 туру ЛЧ

Сьогодні, 21 січня, відбулися перші матчі передостаннього сьомого туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зокрема, італійська Аталанта розгромно перемогла австрійський Штурм. Початок розгрому поклав Ретегі вже на 12 хвилині. І за перші 20 хвилин другої 45-хвилинки Пашалич та Де Кетеларе зняли всі питання щодо переможця. А в компенсований час Аталанта забила ще двічі.

В іншому матчі французький Монако приймав Астон Віллу. Завдяки результативному удару Сінго в дебюті зустрічі перемогу здобули господарі.

Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги

7 тур, 21 січня

Аталанта – Штурм 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Ретегі, 2:0 – 58 Пашалич, 3:0 – 63 Де Кетеларе, 4:0 – 90 Лукман, 5:0 – 90+5 Брешіаніні

Монако – Астон Вілла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 8 Сінго

Також сьогодні відбудуться ще 7 поєдинків ЛЧ, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним у стартовому складі гратиме проти Барселони.

22:00 Атлетико – Баєр

22:00 Бенфіка – Барселона

22:00 Болонья – Боруссія Дортмунд

22:00 Брюгге – Ювентус

22:00 Ліверпуль – Лілль

22:00 Слован – Штутгарт

22:00 Црвена Звезда – ПСВ

Нагадаємо, що сьогодні київське Динамо провело матч проти турецького Галатасарая (3:3) в 7 турі Ліги Європи та здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ.

Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.