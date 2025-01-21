Аталанта розгромила Штурм, Астон Вілла поступилась Монако в перших матчах 7 туру ЛЧ
Сьогодні, 21 січня, відбулися перші матчі передостаннього сьомого туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Зокрема, італійська Аталанта розгромно перемогла австрійський Штурм. Початок розгрому поклав Ретегі вже на 12 хвилині. І за перші 20 хвилин другої 45-хвилинки Пашалич та Де Кетеларе зняли всі питання щодо переможця. А в компенсований час Аталанта забила ще двічі.
В іншому матчі французький Монако приймав Астон Віллу. Завдяки результативному удару Сінго в дебюті зустрічі перемогу здобули господарі.
Ліга чемпіонів-2024/25, етап ліги
7 тур, 21 січня
Аталанта – Штурм 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Ретегі, 2:0 – 58 Пашалич, 3:0 – 63 Де Кетеларе, 4:0 – 90 Лукман, 5:0 – 90+5 Брешіаніні
Монако – Астон Вілла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 8 Сінго
Також сьогодні відбудуться ще 7 поєдинків ЛЧ, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним у стартовому складі гратиме проти Барселони.
- 22:00 Атлетико – Баєр
- 22:00 Бенфіка – Барселона
- 22:00 Болонья – Боруссія Дортмунд
- 22:00 Брюгге – Ювентус
- 22:00 Ліверпуль – Лілль
- 22:00 Слован – Штутгарт
- 22:00 Црвена Звезда – ПСВ
Нагадаємо, що сьогодні київське Динамо провело матч проти турецького Галатасарая (3:3) в 7 турі Ліги Європи та здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ.
Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.