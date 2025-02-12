Брюгге дотиснув Аталанту в плейоф Ліги чемпіонів

У середу, 12 лютого, в Європі продовжились матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

У першій зустрічі дня бельгійський Брюгге вдома обіграв італійську Аталатну. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Команди обмінялися голами у першому таймі, на м'яч Ферран Хутгла гості відповіли влучним ударом Маріо Пашалича. На останніх хвилинах поєдинку перемогу господарям приніс Густаф Нільссон, який реалізував пенальті.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/16 фіналу, 12 лютого

Брюгге – Аталанта 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Хутгла, 1:1 – 41 Пашалич, 2:1 – 90+4 Нільссон (пен)

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

22:00 Монако – Бенфіка

22:00 Селтік – Баварія

22:00 Феєнорд – Мілан

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 18 та 19 лютого.

Напередодні мадридський Реал на виїзді зміг вирвати перемогу у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.