Брюгге дотиснув Аталанту в плейоф Ліги чемпіонів
У середу, 12 лютого, в Європі продовжились матчі раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.
У першій зустрічі дня бельгійський Брюгге вдома обіграв італійську Аталатну. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Команди обмінялися голами у першому таймі, на м'яч Ферран Хутгла гості відповіли влучним ударом Маріо Пашалича. На останніх хвилинах поєдинку перемогу господарям приніс Густаф Нільссон, який реалізував пенальті.
Ліга чемпіонів-2024/25
1/16 фіналу, 12 лютого
Брюгге – Аталанта 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Хутгла, 1:1 – 41 Пашалич, 2:1 – 90+4 Нільссон (пен)
Сьогодні відбудеться ще три матчі:
22:00 Монако – Бенфіка
22:00 Селтік – Баварія
22:00 Феєнорд – Мілан
Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 18 та 19 лютого.
Напередодні мадридський Реал на виїзді зміг вирвати перемогу у Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.