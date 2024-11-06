Мілан переміг Реал Луніна, Спортинг розгромив Манчестер Сіті в 4 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 5 листопада, відбулися перші матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У Братиславі Слован приймав Динамо Загреб. У складі господарів у старті вийшов українець Данило Ігнатенко. Його клуб вдало розпочав гру, відкривши рахунок уже на 5-й хвилині.

Після цього забивали лише гості. Зауважимо, що словацький гранд грав краще – 1,78 проти 1,62 за статистикою xG та більше володів м'ячем (60-40), але рахунок на табло.

Паралельний матч проходив у нідерландському Ейндховені. Місцевий ПСВ здолав Жирону. Іспанський клуб пропустив два голи за перший тайм. На початку другого їхній фланговий бек Мартінес отримав другу жовту, що значно зменшили їхні шанси відігратися. ПСВ впевнено довів матч до перемоги, забивши ще 2 голи.

Зазначимо, що Віктор Циганков пропускав гру через травму. Раніше наставник команди Мічел повідомляв, що вінгер має повернутися на поле вже найближчими вихідними.

Мадридський Реал із Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана. Українець добре провів матч, але захист мадридців давав забагато шансів гравцям "россонері".

Ліверпуль завдяки потужному другому тайму розгромив Баєр. За "червоних" забив Коді Гакпо, а Луїс Діас оформив хеттрик.

Спортинг створив справжню сенсацію. Португальський клуб вдома розгромив Манчестер Сіті з рахунком 4:1. Для колективу Пепа Гвардіоли це друга поразка поспіль – на вихідних в АПЛ був програш Борнмуту.

Досить неочікувано завершився поєдинок у Глазго – Селтік переграв РБ Лейпциг. Міг забрати очки у Боруссії Дортмунд австрійський Штурм, але пропустив у кінцівці зустрічі.

Невдалим видався ігровий день для італійських клубів. Туринський Ювентус зіграв унічию проти Лілля, а Болонья вдома мінімально програла Монако.

Ліга чемпіонів – основний раунд

4 тур, 5 листопада

Слован Братислава – Динамо Загреб 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 – Стрелец (5), 1:1 – Шпикич (10), 1:2 – Сучич (30), 1:3 – Куленович (54), 1:4 – Куленович (73)

ПСВ – Жирона 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Фламінго (16), 2:0 – Тілман (33), 3:0 – Бакайоко (83), 4:0 – Крейчи (89, авт)

Вилучення: ... – Мартінес (55, друга жк)

Болонья – Монако 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Керер (87)

Боруссія Дортмунд – Штурм 1:0 (0:0)

Гол: Мален (86)

Ліверпуль – Баєр 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Діас (61), 2:0 – Гакпо (63), 3:0 – Діас (83), 4:0 – Діас (90+1)

Лілль – Ювентус 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Девід (27), 1:1 – Влахович (60, пен)

Реал – Мілан 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Тшау (12), 1:1 – Вінісіус (23, пен), 1:2 – Мората (39), 1:3 – Райндерс (73)

Селтік – РБ Лейпциг 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – Баумгартнер (23), 1:1 – Кюн (35), 2:1 – Кюн (45+1), 3:1 – Хатате (72)

Спортинг – Манчестер Сіті 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Фоден (4), 1:1 – Дьєкереш (38), 2:1 – Араухо (46), 3:1 – Дьєкереш (49, пен), 4:1 – Дьєкереш (81, пен)

Донецький Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів зіграє проти Янг Бойз. Гра відбудеться сьогодні, 6 листопада. Початок – о 19:45. Нагадаємо, після трьох турів Ліги чемпіонів у активі "гірників" лише одне очко та жодного голу. Напередодні визначилась бригада арбітрів, яка буде працювати на поєдинку.