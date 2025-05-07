ПСЖ розібрав Арсенал та став другим фіналістом Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен у Парижі на "Парк де Пренс" обіграв Арсенал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Зустріч розпочалась з атак гостей. Свої моменти не використали Деклан Райс, Габріел Мартінеллі та Мартін Едегор – на висоті був голкіпер парижан Джанлуїджі Доннарумма.

Попри перевагу "канонірів" рахунок у грі відкрив півзахисник паризького клубу Фабіан Руїс, який в дотик з лінії штрафного завдав потужного удару під стійку воріт Раї (1:0).

У другій половині гри шанс подвоїти перевагу втратив Вітінья, який не зміг реалізувати пенальті за гру рукою Майлза Льюїс-Скеллі. Португалець повільним кроком підходив до позначки та завдав м'якого удару в кут воріт, який відбив Рая.

ПСЖ майже одразу реабілітувався. З гри відзначився Ашраф Хакімі, марокканець з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч під дальню стійку воріт (2:0).

Арсеналу повернув надію на підсумковий результат Букайо Сака, який протиснув захисника та розібрався з Доннаруммою (2:1). За мить англійський нападник міг зрівнювати рахунок, проте пробив вище воріт.

Надалі ПСЖ зміг "засушити" гру та довести зустріч до перемоги.

Зазанчимо, що український захисник "канонірів" Олександр Зінченко гру провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, матч-відповідь, 7 травня

ПСЖ – Арсенал (Лондон) 2:1 (1:0)

(перший матч 1:0)

Голи: 1:0 – 27 Руїс, 2:0 – Хакімі, 2:1 – 76 Сака

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Рамос, 88), Вітінья, Невес, Руїс, Дуе (Ернандес, 74), Баркола (Дембеле, 70), Хвіча

Арсенал: Рая, Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 68), Едеґор, Райс, Партей, Сака, Мартінеллі (Троссард, 69), Меріно

Попередження: 18 Мендеш, 86 Хвіча – 26 Райс, 56 Льюїс-Скеллі, 86 Калафіорі, 86 Сака

Напередодні Інтер переграв Барселону та став першим фіналістом Ліги чемпіонів.