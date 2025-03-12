Лілль забив першим, але пропустив двічі та вилетів від Боруссії Д в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 12 березня, відубуться заключні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зокрема, у першому матчі-відповіді ігрового дня Боруссія Дортмунд на виїзді перемогла Лілль. Французи першими відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі, однак розгубили перевагу у другому таймі, пропустивши двічі.

У підсумку в 1/4 фіналу пробився німецький клуб. У першому протистоянні команди зіграли внічию 1:1.

О 22:00 відбудуться ще три поєдинки, де центральним стане протистояння мадридських Атлетико і Реала, де гості вийдуть на поле з мінімальною перевагою після першої зустрічі, 1:2.

Також Астон Вілла зіграє проти Брюгге, а Арсенал против ПСВ.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 12 березня

Лілль – Боруссія Дортмунд 1:2 (1:0) – за сумою двох матчів 2:3

Голи: 1:0 – 5 Девід, 1:1 – 54 Джан (пен), 1:2 – 65 Баєр

22:00 Арсенал – ПСВ

22:00 Астон Вілла – Брюгге

22:00 Атлетико – Реал Мадрид

Нагадаємо, вчора, 11 березня, за підсумком чотирьох поєдинків 1/8 фіналу визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.