Брест та Баєр розписало гольову нічию у третьому турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 23 жовтня, відбулося 2 матчі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
У поєдинках-відкриттях дня Брест зійшовся з Баєром, а колишній суперник донецького Шахтаря – Аталанта, зіграла проти Селтіка.
"Пірати" не змогли обіграти "чорно-червоних" у номінально домашній для себе грі. Команди обмінялися голами у першому таймі та більше не забивали.
Аталанта та Селтік також розійшлися на визначивши сильнішого, команди не змогли реалізувати моменти, та не забивали голи.
Брест – Баєр 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 25 Віртц, 1:1 – 39 Ле-Мелу.
Аталанта – Селтік 0:0
Також сьогодні відбудеться ще 7 матчів:
22:00 Барселона – Баварія
22:00 РБ Лейпциг – Ліверпуль
22:00 Бенфіка – Феєнорд
22:00 Янг Бойз – Інтер
22:00 Манчестер Сіті – Спарта
22:00 Атлетико – Лілль
22:00 Зальцбург – Динамо Загреб
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, відбулося 9 поєдинків. Зокрема, донецький Шахтар поступився лондонському Арсеналу (0:1). З усіма результатами можна ознайомитися ТУТ.