Брест та Баєр розписало гольову нічию у третьому турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 23 жовтня, відбулося 2 матчі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У поєдинках-відкриттях дня Брест зійшовся з Баєром, а колишній суперник донецького Шахтаря – Аталанта, зіграла проти Селтіка.

"Пірати" не змогли обіграти "чорно-червоних" у номінально домашній для себе грі. Команди обмінялися голами у першому таймі та більше не забивали.

Аталанта та Селтік також розійшлися на визначивши сильнішого, команди не змогли реалізувати моменти, та не забивали голи.

Ліга чемпіонів – основний раунд

3 тур, 23 жовтня

Брест – Баєр 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Віртц, 1:1 – 39 Ле-Мелу.

Аталанта – Селтік 0:0

Також сьогодні відбудеться ще 7 матчів:

22:00 Барселона – Баварія

22:00 РБ Лейпциг – Ліверпуль

22:00 Бенфіка – Феєнорд

22:00 Янг Бойз – Інтер

22:00 Манчестер Сіті – Спарта

22:00 Атлетико – Лілль

22:00 Зальцбург – Динамо Загреб

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, відбулося 9 поєдинків. Зокрема, донецький Шахтар поступився лондонському Арсеналу (0:1). З усіма результатами можна ознайомитися ТУТ.