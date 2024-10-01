Злива голів у Дортмунді: Боруссія декласувала чемпіона Шотландії

На стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді відбувся матч 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому місцева Боруссія приймала шотландський Селтік. Зустріч завершилася розгромною перемогою німецької команди з рахунком 7:1.

Ще в першому таймі "шершні" забили чемпіону Шотландії аж п'ять разів, тим самим вирішивши до перерви долю трьох очок.

У другому таймі Боруссія забила ще двічі й здобула другу перемогу поспіль. У першому турі дортмундці у гостях розгромили бельгійський Брюгге (3:0).

Хет-триком відзначився Карім Адеємі, дубль на рахунку Серу Гірассі. Також по голу в складі Боруссії забили Емре Джан та Фелікс Нмеча. Єдиний забитий м;яч Селтіка в активі Дайзена Маеда.

Зазначимо, що Селтік, який у стартовому турі розгромив братиславський Слован (5:1), став першим за 27 років клубом із Великої Британії, що пропустив 5 м'ячів у першому таймі єврокубкової гри.

Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025

2 тур, 1 жовтня

Боруссія Дортмунд – Селтік 7:1 (5:1)

Голи: 0:1 – 7 Джан, 1:1 – 9 Маеда, 2:1 – 11 Адеємі, 3:1 – 29 Адеємі, 4:1 – 40 Гірассі, 5:1 – 42, Адеємі, 6:1 – 66 Гірассі, 6:1 – 79 Нмеча.

Боруссія: Кобель – Коуту, (Бенсебаїні, 61), Антон, Шлоттербек, Ріерсон, Гросс, Нмеча, 61), Джан, Адеємі, (Дюранвіль, 48), Брандт, (Баєр, 61), Байно-Гіттенс, Гірассі, (Забітцер, 70)

Селтік: Шмейхель – Тейлор, (Вальє, 46), Скейлс, Трасті, Джонстон, Бернарду, (Гатате, 46), Макгрегор, Енгельс, Маеда, Фурухасі, (Іда, 63), Кюн, (Гьон Джун, 63)

У наступному турі Боруссія 22 жовтня зіграє на виїзді проти іспанського Реала з Мадрида, а Селтік 23 жовтня завітає в гості до італійської Аталанти.