Дебют ван Персі, подвиги Трубіна та Аліссона, травма Ноєра: що подарувала нам Ліга чемпіонів

У середу, 5 березня, відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Головний футбольний турнір планети проходить так, що не викликає жодних сумнівів у своєму статусі. Безліч сенсацій, безліч гарних хайлайтів – і, звичайно, як ніде багато зоряних гравців. Ми розповімо про найцікавіше.

Фейєнорд – Інтер 0:2

Доля надала легендарному нападнику Робіну ван Персі бурхливий виток тренерської кар'єри. "Летючий голландець" – навіть не один раз, а двічі вихованець Феєнорда: тут він починав як нападник, тут же навчався тренерського мистецтва в штабі Арне Слота. Як головний тренер ван Персі почав у Геренвені (скільки ж асистентів Слота роз'їхалося тренувати самостійно по всій Європі!), але не довго думав, коли його вирішили повернути в Роттердам прямо по ходу сезону.

І не просто по ходу сезону, а між стадіями плейоф ЛЧ. Фейєнорд після відходу Слота грає дуже нерівно: у них є феноменальний розгром Баварії, прохід Мілана, але є купа принизливих осічок і, зокрема, четверте місце в чемпіонаті. Як наслідок, Паскаля Босхарта не врятували навіть успіхи в єврокубках.

Перший матч у новому статусі в ЛЧ ван Персі провів одразу у 1/8 фіналу – і одразу проти Інтера. Для Феєнорда, втім, ні до чого хорошого це не призвело. Інтер, останній представник Італії у Лізі чемпіонів, провів матч із такою величезною перевагою, що навіть перемогою 2:0 на виїзді має бути незадоволений. Воротар роттердамців не дав забити собі пенальті...

Для ван Персі перший млинець комом. Але це не вирок: колись він і як форвард Феєнорда так погано розпочав матч ЛЧ проти Динамо, що був замінений ще в першому таймі. Зіркою футболу це йому стати не завадило – що, втім, не скасовує факту, що роттердамський клуб поспішив із новим поверненням легенди.

ПСЖ – Ліверпуль 0:1

Ліверпуль приїжджав до Парижа у статусі переможця всього групового турніру (і це з найскладнішим жеребом: Реал, Баєр, Мілан), впевненого лідера АПЛ, фаворита всіх турнірів, у яких брав участь – у тому числі й Ліги чемпіонів. Але Парижу все одно, які здобутки у людей, що приїхали його підкорювати – тут все завжди починається з чистого аркуша.

Жодного разу в сезоні "червоних" не возили так, як це робив Парі Сен-Жермен. Ураганний пресинг на всіх ділянках поля застав зненацька всю творчу лінію "червоних" – і центр поля, де Гравенберх слабко грає без м'яча, і флангових захисників. Довелося відбиватися, де в черговий раз свій клас показав воротар Аліссон Беккер – але десь просто щастило. Прекрасний гол Кварацхелії було скасовано через міліметровий офсайд.

Ліверпуль довго висів, притулившись до канатів, але у чемпіонські раунди показав клас. Гарві Елліотт, який майже не грає цього сезону, і Дарвін Нуньєс, який за промахи став посміховиськом Енфілда, вийшли на заміну та зробили переможний гол. Доннарумма навіть торкнувся м'яча, але не більше – величезний контраст з Аліссоном, який врятував Ліверпуль від розгрому.

We take a lead back to Anfield ✊ #UCL pic.twitter.com/bAuwywTIOG — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025

Баварія – Баєр 3:0

Хороший анонс матчу зробив головний троль Бундесліги, за сумісництвом рекордсмен ЛЧ за матчами за один клуб Томас Мюллер.

"Леверкузен – явний фаворит, якщо послухати німецьких експертів. А ми, абсолютні аутсайдери, звісно, ​​хочемо показати себе. Так, дорогі експерти?"

Так легенда Баварії відреагував на загальні розклади, які справді були не дуже на користь мюнхенців. З попередніх шести матчів проти "фармацевтів" Баварія не виграла жодного: зокрема, це принесло виліт із Кубку Німеччини, дуже принизливі 0:0 у чемпіонаті, коли Баварія й центр поля не переходила – та й свій золотий дубль Баєр виграв "через" успішні матчі з мюнхенцями.

Але в потрібну мить гранд показав, хто тут гранд. Йому не завадила навіть травма Ноєра: зовсім молодого воротаря Урбіга для того й купували, щоб він замінив Мануеля. Наче на противагу, воротар Баєра подарував один із голів, випустивши м'яч перед Мусіалою. Баєр, звичайно, хороший, але найсильнішу команду Німеччини називають все-таки інакше – а цього сезону вже на 99% зрозуміло хто сильніше і в чемпіонаті, і в єврокубках.

Бенфіка – Барселона 0:1

Нещодавно ці ж команди, на тому ж місці видали диво-матч, з дев'ятьма м'ячами, обопільними помилками воротарів і суперкамбеком Барси на останніх хвилинах. Якщо простіше, зіграли 4:5.

Цю ж гру сильно зіпсувало вилучення Кубарсі вже на початку матчу: каталонці все одно взяли своє, але в набагато економнішому режимі. Бенфіка все ж зараз дуже слабка і змінювала тренера не просто так: навіть у грі 11 на 10 Трубіну доводилося багато рятувати.

Матчі-відповіді 1/8 Ліги Чемпіонів пройдуть 11 і 12 березня.