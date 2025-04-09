ПСЖ з неймовірними голами Дуе та Кварацхелії здолав Астон Віллу, Барселона розгромила Боруссію у Лізі чемпіонів

У середу, 9 квітня, відбулись перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона вдома обіграла дортмундську Боруссію. Дублем у складі каталонців відзначився польський нападник Роберт Левандовський, ще по голу в активі бразильця Рафіньї та 17-річного Ламіна Ямала.

В іншій зустрічі ігрового дня французький ПСЖ у Парижі на Парк де Пренс мінімально обіграв англійську Астон Віллу. Команди обмінялись голами у першому таймі – гості ледь не в першій атаці розібрали оборону суперника, Морган Роджерс у порожній кут воріт замкнув простріл Юрі Тілеманса. Парижани майже одразу відповіли – розкішний удар з-за меж штрафного вдався 19-річному французькому нападнику Дезіре Дуе.

На старті другої половини гри сольний прохід вдався грузинському вінгеру ПСЖ Хвічі Кварацхелії, який завершився влучним ударом у ближній кут воріт Емільяно Мартінеса. Наприкінці поєдинку остаточний рахунок у грі встановив Нуну Мендеш.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/4 фіналу, перші матчі, 9 квітня

Барселона – Боруссія Дортмунд 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Рафінья, 2:0 – 48 Левандовський, 3:0 – 66 Левандовський, 4:0 – 77 Ямал

ПСЖ – Астон Вілла 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 35 Роджерс, 1:1 – 39 Дуе, 2:1 – 49 Кварацхелія, 3:1 – 90+2 Мендеш

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 15 квітня.

Нагадаємо, напередодні Арсенал з фантастичним дублем Райса розгромив Реал, Баварія поступилась Інтеру.