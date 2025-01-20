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Шахтар – Брест: текстова трансляція матчу Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 20 січня 2025, 20:10
Шахтар – Брест: текстова трансляція матчу Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Шахтар зіграє з французьким Брестом у 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

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Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 19:30.

Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

Брест продовжує боротися за пряму путівку в 1/8 турніру, наразі французи посідають сьому сходинку, заробивши 13 очок після шести турів.

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