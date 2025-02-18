Мілан у меншості не зміг обіграти Феєнорд та вилетів з Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 лютого, стартували матчі-відповіді плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Першими на полі "Сан-Сіро" зійшлися Мілан та Феєнорд, який минулого тижня здобув несподівану мінімальну перемогу.

Гра розпочалася з того, що ексфорвард роттердамців Сантьяго Хіменес вивів свою нову команду вперед, зрівнявши рахунок у протистоянні.

Проблеми у "россонері" з'явилися на старті другого тайму, коли Тео Ернандес отримав за свою симуляцію другу жовту картку, залишивши команду Сержіу Консейсау в меншості. Через 20 хвилин цим скористався Хуліан Карранса, який відновив паритет у матчі, чим приніс нідерландському клубу путівку до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться ще три поєдинки: Аталанта прийматиме Брюгге, Баварія зіграє із Селтіком, а Анатолій Трубін та його Бенфіка протистоятимуть Монако.

Ліга чемпіонів сезону-2024/25

Стикові матчі-відповіді, 18 лютого

Мілан – Феєнорд 1:1 (1:0) – за сумою двох матчів 1:2

Голи: 1:0 – 1 Хіменес, 1:1 – 73 Карранса.

Вилучення: 51 Ернандес (Мілан, друга жовта картка).

22:00 Аталанта – Брюгге

22:00 Баварія – Селтік

22:00 Бенфіка – Монако

Завтра пройдуть інші чотири матчі-відповіді стиків, після яких визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В одній з таких ігор зійдуться Реал та Манчестер Сіті, чий тренер після домашньої поразки з рахунком 2:3 не дуже вірить в успіх своїх підопічних.