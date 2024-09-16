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Болонья – Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 16 вересня, 15:20
ФК Шахтар
Болонья – Шахтар Донецьк: онлайн-трансляція

Італійська Болонья зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

З нашим партнером компанією Favbet слідкуємо та вболіваємо за улюбленими командами:

  • Перемога Болоньї – 1,91;
  • Нічия – 3,55;
  • Перемога Шахтаря – 4,45.
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