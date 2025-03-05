Магія Реала виявилася сильнішою за Атлетико, Арсенал зірвав злість на ПСВ у 1/8 Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Чемпіон вирішив підбити підсумки ігрового дня, який подарував нам неймовірне протистояння Реала та Атлетико, розгром ПСВ на власному полі від Арсенала, нічию в Дортмунді між Боруссією та Ліллем, а також упевнену перемогу Астон Вілли над Брюгге.

Реал – Атлетико 2:1

Атлетико останніми роками став найскладнішим суперником Реала у всьому світі. Лише минулого сезону "індіанці" вибили команду Анчелотті з Кубка Іспанії, а також завдали йому єдиної поразки за весь чемпіонат.

Фактично, позбавили першого в історії требла і першого в історії чемпіонства з епітетом "непереможні". Часи, коли Атлетико по 10+ років не міг виграти дербі (Касільяс так і не програв Атлетико жодного матчу, до стартового складу якого потрапив), давно минули – Сімеоне побудував команду, яка готова вирішувати серйозні завдання, і, особливо, бити грандів.

Але це все-таки Ліга чемпіонів, господарем якої є Реал. За останні 11 сезонів "бланкос" взяли трофей шість разів, і дві перемоги з них були здобуті саме над Атлетико у фіналі. І перший матч показав, що магія Реала в ЛЧ сильніша за магію Атлетико на дербі. Реал врятувало, що навіть на межі випадання з основного складу у нього знаходяться зірки.

Перший гол після феноменального проходу створив Родріго, другий Браїм Діаз – і обидва вони навіть не входять до числа до головних зірок Реала. Заради справедливості, Атлетико зусиллями Альвареса теж забив чудовий гол і залишив шанси в матчі-відповіді.

ПСВ – Арсенал 1:7

Арсенал закінчував зиму у глибоко депресивному настрої. Варто було клубу відмовитися від придбання форварда у січні, як у лондонців вилетіли усі основні гравці атаки. Як наслідок, у матчах із Вест Гемом та Ноттінгемом "каноніри" не забили, що призвело до збільшення відставання від Ліверпуля в АПЛ і, судячи з усього, гарантували собі черговий сезон без перемоги в чемпіонаті.

Наразі це смішно звучить, але й на виїзд до ПСВ доводилося дивитися з тривогою за Арсенал. Нідерландці на попередній стадії вибили Ювентус, а англійці, повторюся, без наконечника списа... Але в Арсенала залетіло все, що можливо. Переведення в атаку півзахисника Меріно дозволило відзначитись усім: і йому самому, і плеймейкеру Едегору, і дублерам Нванерi та Троссару, і захисникам Тімберу й Калафьйорі. Про відновлення атакувальної ланки говорити рано, але принаймні питання щодо 1/8 фіналу клуб зняв уже в першому матчі.

Боруссія Дортмунд – Лілль 1:1

Команда, яка все ще є чинним срібним призером Ліги чемпіонів, переживає жахливу кризу. Між відходом Нурі Шахіна та приходом Ніко Ковача Боруссія обіграла Шахтар, але у чемпіонаті зовсім недавно йшла десятою. Ковач у своєму стилі спростив гру, обіграв пару аутсайдерів, але проти Лілля одного цього, звісно, ​​мало. Молодий ісландський талант Гаральдссон дозволив французам відвезти з легендарного "Вестфалена" нічию. У Франції Боруссії буде дуже складно: цього сезону Лілль удома й Реал обігравав.

Брюгге – Астон Вілла 1:3

Реалом розпочали матеріал, Реалом й закінчимо. Знаєте, кому належить рекорд Ліги чемпіонів за голами, забитими після виходу на заміну? Ні, не Сульшеру: його рекорд давно побив Марко Асенсіо, котрого багато років випускали у другому таймі за Реал. Потім Асенсіо мав відрізок у ПСЖ, не дуже вдалий – і зараз його підписала Астон Вілла, яка сама активно перетворюється на велику команду.

Принаймні, чвертьфінал Ліги чемпіонів Вілла вже на 99% собі гарантувала, а Асенсіо й цього разу забив із заміни. Щоправда, все вийшло якось надто легко, без зайвих зусиль. Вілла з великою повагою поставилася до суперника, була згодна на нічию, але Брюгге двома ляпами після 80-ї хвилини перетворив 1:1 на 1:3. Асенсіо виявилося достатньо реалізувати пенальті, щоб збільшити кількість своїх голів у ЛЧ до тринадцяти.

Taking a two-goal advantage back to Villa Park ⭐️#CLUAVL pic.twitter.com/E1lTQshiHj — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 4, 2025

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться вже за тиждень 11 і 12 березня.

Сьогодні, 5 березня, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів продовжиться ще чотирма поєдинками: Феєнорд – Інтер, Баварія – Баєр, Бенфіка – Барселона та ПСЖ – Ліверпуль.