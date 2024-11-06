Брюгге здолав Астон Віллу в 4 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 6 листопада, відбулися матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Бельгійський Брюгге вдома мінімально обіграв англійську Астон Віллу. Єдиний гол у грі на рахунку Ганса Ванакена, який реалізував одинадцятиметровий. Для бірмінгемського клубу це перша поразка у поточному розіграші, до цього у них було три перемоги.

Донецький Шахтар завдяки м'ячу Олександра Зубкова та феноменальному голу Георгія Судакова переграв Янг Бойз та здобув першу перемогу в ЛЧ.

Ліга чемпіонів – основний раунд

4 тур, 6 листопада

Брюгге – Астон Вілла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Ванакен (пен)

Шахтар Донецьк – Янг Бойз 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 27 Імерекі, 1:1 – 31 Зубков, 2:1 – 41 Судаков

Сьогодні, відбудеться ще 7 матчів:

22:00 Баварія – Бенфіка

22:00 Інтер – Арсенал

22:00 ПСЖ – Атлетико Мадрид

22:00 Спарта Прага – Брест

22:00 Феєнорд – РБ Зальцбург

22:00 Црвена Звезда – Барселона

22:00 Штутгарт – Аталанта

Напередодні мадридський Реал з Андрієм Луніним у складі вдома зазнав поразки від Мілана.