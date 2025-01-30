Шахтар поступився Боруссії, Арсенал Зінченка обіграв Жирону Циганкова у 8 турі Ліги чемпіонів

У середу, 29 січня, відбулися матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Жирона, яка вже ні на що не претендувала, із Віктором Циганковим вдома поступилась лондонському Арсеналу. Український півзахисник каталонців Віктор Циганков розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині. Водночас Олександр Зінченко поєдинок провів на лаві запасних

Манчестер Сіті врятував сезон у матчі з Брюгге. Манкуніанці виграли з рахунком 3:1 та забезпечили собі місце в 1/8 фіналу.

Донецький Шахтар на виїзді поступився Боруссії Дортмунд та залишив турнір. Голом у складі "гірників" відзначився Марлон Гомес. "Гірники" за підсумками турніру набрали 7 очок: 2 перемоги, нічия та 5 поразок.

Бенфіка з Анатолієм Трубіним на виїзді обіграла туринський Ювентус, ПСВ обіграв Ліверпуль, а ПСЖ на виїзді розгромив Штутгарт.

Ліга чемпіонів-2024/25, основний етап

29 січня, 8 тур

Астон Вілла – Селтік 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 3 Роджерс, 2:0 – 5 Роджерс, 2:1 – Ідах, 2:2 – 38 Ідах, 3:2 – 60 Воткінс, 4:2 – 90+1 Роджерс

Баварія – Слован 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Мюллер, 2:0 – 63 Кейн, 3:0 – 84 Коман, 3:1 – 90 Толич

Баєр – Спарта Прага 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Вірц, 2:0 – 64 Телла

Барселона – Аталанта 2:2 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Ямал, 1:1 – 67 Едерсон, 2:1 – 72 Араухо, 2:2 – 79 Пашалич

Боруссія Дортмунд – Шахтар 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 17 Гірассі, 2:0 – 44 Гірассі, 1:2 – 50 Марлон Гомес, 3:1 – 80 Бенсебаїні

Брест – Реал 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Родріго, 0:2 – 56 Беллінгем, 0:3 – 78 Родріго

Динамо Загреб – Мілан 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Батуріна, 1:1 – 53 Пулішич, 2:1 – 60 П'яца

Жирона – Арсенал 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 28 Груневелд, 1:1 – Жоржиньйо (пен), 1:2 – 42 Нванері

РБ Зальцбург – Атлетико 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 5 Сімеоне, 0:2 – 13 Грізманн, 0:3 – 45+1 Грізманн, 0:4 – 63 Льоренте, 1:4 – 90+1 Дагім

Інтер – Монако 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Мартінес, 2:0 – 16 Мартінес, 3:0 – 67 Мартінес

Лілль – Феєнорд 6:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 4 Саграуї, 1:1 – 14 Хіменес, 2:1 – 38 Траунер (автогол), 3:1 – 57 Гомес, 4:1 – 74 Девід, 5:1 – 76 Гаральдссон, 6:1 – 80 Кабаллла

Манчестер Сіті – Брюгге 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Оньєдіка, 1:1 – 53 Ковачич, 2:1 – 62 Ордонез (автогол), 3:1 – 77 Савіньйо

ПСВ – Ліверпуль 3:2 (3:2)

Голи: 0:1 – 27 Гакпо, 1:1 – 36 Бакайоко, 1:2 – 40 Елліот, 2:2 – 45 Сайбірі, 3:2 – 45+6 Пепі

Спортинг – Болонья 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 Побега, 1:1 – 77 Гардер

Штурм – РБ Лейпциг 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 42 Маліч

Штутгарт – ПСЖ 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 6 Баркола, 0:2 – 17 Дембеле, 0:3 – 35 Дембеле, 0:4 – 54 Дембележ, 1:4 – 77 Пачо (автогол)

Ювентус – Бенфіка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Павлідіс, 0:2 – 80 Кончун

Янг Бойз – Црвена Звєзда 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 69 Гуелор

Жеребкування плейоф відбудеться 31 січня. Початок о 13:00 за київським часом.