ПСЖ – Арсенал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу

У середу, 7 травня, французький ПСЖ прийматиме англійський Арсенал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

У першій грі між цими командами, яка відбулася тиждень тому, була зафіксована мінімальна перемога ПСЖ. Єдиний гол у зустрічі забив Усман Дембеле, що пропустить другий матч через травму.

ПСЖ на шляху до півфіналу у серії пенальті пройшов Ліверпуль та мінімально здолав Астон Віллу (5:4). Арсенал же впевнено розібрався з ПСВ (9:3, один з голів забив Зінченко) та Реалом Мадрид (5:1).