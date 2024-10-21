Арсенал – Шахтар: онлайн-трансляція

Донецький Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, в межах третього раунду основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у столиці Великої Британії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі в цій новині, починаючи з 21:30.

Після двох турів підопічні Мікеля Артети розташувалися в середині турнірної таблиці, заробивши 4 очки. Шахтар зіграв унічию з Болоньєю та поступився Аталанті та знаходиться на 27 позиції з 36.

Напередодні "каноніри" через вилучення поступилися Борнмуту, за який виступає Ілля Забарний. Українець став одним із найгірших гравців у цьому матчі. Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко найближчим часом повністю відновиться після травми.