Жирона з Циганковим поступилась Штурму в 5 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 27 листопада, відбулися матчі 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Жирона в Австрії поступилась Штурму. Єдиний гол в активі 21-річного данського нападника Міки Біерета. Зазначимо, що український вінгер іспанського клубу Віктор Циганков розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 73-й хвилині.
У Жирони 3 очки після п'яти матчів і 30-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.
Штурм Грац – Жирона
Гол: 1:0 – 59 Біерет
Црвена Звєзда – Штутгарт
Голи: 0:1 – 5 Демірович, 1:1 – 12 Сілас, 2:1 – 31 Крунич, 3:1 – 65 Іванич, 4:1 – 69 Радонич, 5:1 – 88 Радонич
Сьогодні відбудеться ще 7 матчів:
22:00 ПСВ – Шахтар
22:00 Ліверпуль – Реал
22:00 Астон Вілла – Ювентус
22:00 Динамо Загреб – Боруссія Дортмунд
22:00 Болонья – Лілль
22:00 Монако – Бенфіка
22:00 Селтік – Брюгге
Напередодні Манчестер Сіті втратив три голи переваги над Феєнордом. Інші результати попереднього дня можна переглянути ТУТ.