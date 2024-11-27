Жирона з Циганковим поступилась Штурму в 5 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 27 листопада, відбулися матчі 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Жирона в Австрії поступилась Штурму. Єдиний гол в активі 21-річного данського нападника Міки Біерета. Зазначимо, що український вінгер іспанського клубу Віктор Циганков розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 73-й хвилині.

У Жирони 3 очки після п'яти матчів і 30-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд

27 листопада, 5 тур

Штурм Грац – Жирона

Гол: 1:0 – 59 Біерет

Црвена Звєзда – Штутгарт

Голи: 0:1 – 5 Демірович, 1:1 – 12 Сілас, 2:1 – 31 Крунич, 3:1 – 65 Іванич, 4:1 – 69 Радонич, 5:1 – 88 Радонич

Сьогодні відбудеться ще 7 матчів:

22:00 ПСВ – Шахтар

22:00 Ліверпуль – Реал

22:00 Астон Вілла – Ювентус

22:00 Динамо Загреб – Боруссія Дортмунд

22:00 Болонья – Лілль

22:00 Монако – Бенфіка

22:00 Селтік – Брюгге

Напередодні Манчестер Сіті втратив три голи переваги над Феєнордом. Інші результати попереднього дня можна переглянути ТУТ.