Жирона Циганкова з двома автоголами поступилась Феєнорду в Лізі чемпіонів

Іспанська Жирона у домашньому матчі 2 туру Ліги чемпіонів поступилась нідерландському Феєнорду.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Рахунок у зустрічі був відкритий на 19-й хвилині після якісної подачі з кутового від українського вінгера Віктора Циганкова. Удар Бояна Міовского заблокували захисники, проте на добиванні успішно зіграв Давід Лопес (1:0).

Феєенорд майже миттєво відігрався після автоголу Еррери (1:1), а через декілька хвилин вихід віч-на-віч використав Антоні Міламбо (1:2).

Зазначимо, що у першому таймі Віктор Циганков зазнав ушкодження та не зміг продовжити матч.

Жирона та Феєнорд знову обмінялись голами у другій половині гри. Спочатку рахунок зрівняв Донні ван де Бек після прострілу Арно Данжуми (2:2), а нідерландці змогли знову вийти вперед після автогола Ладіслав Крейчі (2:3).

Зазначимо, що у матчі не було реалізовано два пенальті. В обох випадках ідеально зіграли голкіпери команд Пауло Гассаніга та Тімон Велленройтер.

Ліга чемпіонів

2 тур. 2 жовтня

Жирона (Іспанія) – Феєнорд (Нідерланди) 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 19 Лопес, 1:1 – 23 Еррера (автогол), 1:2 – 33 Міламбо, 2:2 – 74 ван де Бек, 2:3 – 79 Крейчі (автогол)