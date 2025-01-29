Шахтар програв Боруссії у Дортмунді та вилетів з Ліги чемпіонів

На стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у німецькому Дортмунді відбувся матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому місцева Боруссія приймала донецький Шахтар. Поєдинок завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.

Команді Маріно Пушича для виходу в плейоф найпрестижнішого єврокубка потрібно було не лише набирати три очки з вмотивованим суперником у завершальному турі основного етапу, а й сподіватися на диво в паралельних матчах.

Однак вже перший тайм де-факто поховав мрії "гірників" про продовження єврокубкової кампанії. На 17-й хвилині Адеємі на прийомі м'яча прибрав Азарова та пробивав у дальній кут, однак Гірассі вдало опинився на шляху м'яча та переправив його у ворота.

А незадовго до перерви Гірассі забий ще й гол у роздягальню, оформивши дубль. Провал у захисті Шахтаря дозволив Серу вийти віч-на-віч із Різником і подвоїти перевагу "джмелів".

Розмова з головним тренером пішла донеччанам на користь: дуже швидко вони скоротили різницю в рахунку після жахливої помилки Кобеля. Голкіпер господарів забарився із м'ячем і не зміг на фінті прибрати Марлона Гомеса. Після підкату від бразильця м'яч залетів у ворота.

І все ж за 10 хвилин до кінця основного часу Боруссія поставила фінальну крапку після ефектної комбінації від Рейни та Бенсебаїні. Останній реалізував вихід на Різника, встановивши підсумкові 3:1 на табло.

Ліга чемпіонів-2024/25

8 тур. 29 січня

Боруссія Дортмунд – Шахтар – 3:1

Голи: 0:1 – 17 Гірассі, 0:2 – 44 Гірассі, 1:2 – 50 Марлон Гомес, 1:3 – 80 Бенсебаїні

Боруссія: Кобель – Рієрсое, Шлоттербек, Джан, Бенсебаїні – Баєр (Гросс, 46), Забітцер, Брандт (Рейна, 64) – Байно-Гіттенс (Коуту, 85), Гірассі, Адеємі (Дюранвіль, 64)

Шахтар: Різник – Вінісіус, Матвієнко, Бондар, Азарові (Педро Енріке, 73) – Криськів (Степаненко, 89) – Зубков (Траоре, 73), Судаков, Марлон Гомес (Бондаренко, 83), Кевін – Педріньйо (Невертон, 83).

Шахтар залишив Лігу чемпіонів, а Боруссія завдяки цій перемозі вийшла до 1/16 фіналу. Жеребкування попереднього раунду плейоф відбудеться 31 січня.